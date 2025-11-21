Partager Facebook

Une école maternelle située à dix kilomètres de Paris. Baptisé « L’Aurore », cet établissement scolaire a décidé de bannir le digital de ses murs. Pas d’écran ni de télé, même en dehors des heures d’enseignement. C’est là que dix-neuf enfants de quatre ans et leur institutrice sont pris en otage par un Américain prétendant être Elon Musk. Que veut le forcené ? Quel est son degré de dangerosité ? Emile Lazo, un négociateur chevronné du GIGN, est envoyé sur place avec toute son équipe pour tenter de résoudre la situation.

Conçu comme une joute verbale, oscillant constamment entre ironie et gravité, ce récit contemporain explore la relation complexe entre humain et machine. Il interroge les dérives de la technologie, la place de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux, le pouvoir du langage et la capacité de l’homme à s’adapter ou à se perdre dans ses propres inventions. Une farce audacieuse, brillante et pleine de fantaisie !