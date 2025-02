Date de sortie pour METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Partager Facebook

Une nouvelle bande-annonce diffusée à l’occasion du State of Play de PlayStation a dévoilé les membres de l’infâme Unité Cobra ainsi que le retour de SNAKE VS MONKEY, un jeu spécial apprécié par les fans qui sera inclus dans les versions PlayStation et Steam du jeu. Les précommandes des éditions physiques et numériques de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER sont disponibles dès aujourd’hui.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER sera un remake fidèle de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, sorti à l’origine en 2004 sur PlayStation 2. Une nouvelle génération de joueurs et les fans de la première heure pourront ainsi (re)découvrir l’histoire du fameux BIG BOSS, et la façon dont sa légende a été forgée lors de l’Opération Snake Eater. Le remake comprendra les voix japonaises et anglaises, le scénario et les mécaniques de combat et de survie en milieux hostiles d’origine, évolués avec des graphismes sans précédent et un son immersif.

Contenu de la boîte (en carton !) :

« METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Day One Edition » comprendra un pack DLC permettant aux joueurs de se mettre sur leur 31 avec l’uniforme « White Tuxedo » de Snake en tant que bonus de précommande.

Les versions physiques et numériques de la « Deluxe Edition » incluront le « Sneaking DLC Pack », qui offrira aux joueurs différents uniformes, peintures et équipements dont ils pourront se parer pour infiltrer les rangs ennemis. Le « Sneaking DLC Pack » sera également vendu séparément après le lancement. En complément, la version numérique de la « Deluxe Edition » comprendra un accès anticipé de 48 heures avant la sortie officielle du jeu.

Bonus du « Sneaking DLC Pack » :

Uniforme – « Battle Dress » (version METAL GEAR SOLID: PEACE WALKER)

Uniforme – « Sneaking suit » (version METAL GEAR SOLID: PEACE WALKER)

Uniforme – « Crocodile suit »

Uniforme – « Naked (Woodland) »

Uniforme – « Naked (Naked Ammunition Belt) »

Uniforme – « Gold »

Visage – Lunettes

Visage – Lunettes de soleil

Équipement – Masque Kerotan

Équipement – Masque GA-KO

La version physique de la « Deluxe Edition » en Europe et au Moyen-Orient comprendra :

« METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Day One Edition »

Une boîte SteelBook exclusive

Un porte-clés en métal

5 illustrations

Un patch en tissu thermocollant FOX

Un packaging personnalisé

Pour les survivalistes ultimes d’Europe et du Moyen-Orient, le « METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Collector’s Pack » sera disponible dans un packaging personnalisé et contiendra :

Un buste de Snake « ELITE » METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER (échelle 1/4)

Un vinyle de la bande-son originale de METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Veuillez vérifier les détails et la disponibilité auprès des revendeurs locaux.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER sortira le 28 août sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et STEAM.