MindsEye a fait son apparition avec un trailer cinématique lors du PlayStation State of Play de Sony

MindsEye retrace l’histoire de Jacob Diaz, équipé d’un mystérieux implant neuronal, le MindsEye, qui lui a laissé des flashbacks décousus de son temps dans l’armée. Alors que Jacob se bat pour découvrir la vérité, il est entraîné dans un monde où l’IA, les expérimentations de high-tech et la puissance militaire incontrôlée influencent chaque étape de son voyage. ​

​​

​Se déroulant à Redrock, une métropole désertique fictive située dans un futur proche, MindsEye raconte une histoire d’intelligence artificielle, de cupidité humaine et de lutte pour le contrôle, menant la Terre au bord de l’effondrement. Les joueurs exploreront un monde richement détaillé, découvriront des conspirations cachées tout en naviguant dans une narration profondément personnelle et aux enjeux considérables.

Dans MindsEye, les joueurs se retrouvent plongés dans un shooter à la troisième personne où chaque décision est cruciale pour la survie. Ils devront faire face à des ennemis qui coordonnent leurs attaques, les forcent à sortir de leur couvert et les submergent par une puissance écrasante. La réussite dépend de la rapidité d’esprit, du positionnement tactique et de l’utilisation de l’environnement ainsi que du soutien d’un drone pour prendre l’avantage.

​Que ce soit à pied, derrière un volant ou dans les airs, MindsEye tient les joueurs en haleine dans un monde constamment menacé.

​​​

​MindsEye sera disponible à l’été 2025. Les joueurs peuvent d’ores et déjà whishlister le jeu sur Steam, Xbox et PlayStation.