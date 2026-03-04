Découvrez le 2eme carnet de développeurs

Partager Facebook

Ce nouvel épisode met en lumière les personnages du jeu ainsi que les talents créatifs qui leur donnent vie, à l’écran comme en coulisses.007 First Light est un récit original et unique, réinventant les origines de James Bond.

Dans ce nouvel épisode, Martin Emborg, Narrative et Cinematics Director chez IO Interactive, ainsi que Beatrice Harty, Lead et Senior Character Artist, évoquent la manière dont la ​ narration, les cinématiques et la création de personnages s’entrecroisent dans 007 First Light. Ils expliquent comment l’intention narrative, la motion capture et le travail artistique sur les personnages se conjuguent pour définir le ton et l’authenticité de l’expérience. Du concept initial à la performance finale en jeu, l’épisode explore la façon dont les personnages de 007 First Light sont écrits, conçus et réalisés afin d’être réalistes, expressifs et crédibles.

Ce deuxième épisode met également en avant les membres principaux du casting de 007 First Light, dont Patrick Gibson (dans le rôle de James Bond), Noemie Nakai (dans le rôle de l’agent Roth), Kiera Lester (dans le rôle de Moneypenny) et Alastair McKenzie (dans le rôle de Q). Ils expliquent comment ces personnages emblématiques sont réinterprétés pour cette nouvelle histoire des origines de Bond.

007 First Light est prévue le 27 mai 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, Nintendo Switch 2 et PC