David Ginola dans FIFA 22

L’ancien joueur star du Paris Saint-Germain apparaîtra dans le jeu en tant que Héros FUT

FIFA 22 célèbre des joueurs inoubliables qui ont marqué l’histoire du football. David Ginola fera partie des premiers Héros FUT.

Footballeur de talent et compétiteur dans l’âme, David Ginola s’est fait un nom en jouant pour certaines des plus grandes équipes européennes dans les années 90. Membre d’une équipe du Paris Saint-Germain pleine de talent, Ginola a connu de nombreux moments forts sous les lumières du Parc des Princes. Mais son but légendaire contre le Real Madrid en UEFA Ligue des Champions en 1993 l’a placé comme l’un des plus grands joueurs au monde.

“Figurer dans FIFA 22 comme Héros FUT est un honneur”, a déclaré David Ginola. “J’espère que les fans du monde entier auront plaisir à jouer avec moi dans le jeu !”

Les joueurs pourront obtenir l’élément David Ginola dans le Mode FUT de FIFA 22 à partir du 1er octobre, lorsque le jeu sera disponible dans le monde entier.