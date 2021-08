THEA500 fait son grand retour en version miniature !

Partager Facebook

Retro Games annonce le retour de THEA500® Mini, une nouvelle version de l’ordinateur 16-bit, accompagné de son lot de jeux classiques Amiga. Cette sortie poursuit cette volonté de donner une seconde vie à des consoles de légende.

Avec une sortie prévue pour début 2022, THEA500® Mini est un hommage aux ordinateurs 16-bit des années 1980. Il est inspiré par l’Amiga 500 sorti en 1987, qui possédait un CPU 16/32-bit, 512kb de RAM et une gamme de puces customisées pour reproduire les meilleurs sons et images.

Jouez à l’un des 25 jeux classiques Amiga en le sélectionnant dans un menu très intuitif. Vous retrouverez notamment les célèbres Another World, Simon The Sorcerer, The Chaos Engine et Worms. Vous pouvez également charger vos propres jeux et les importer via le port USB à l’aide de la plate-forme WHDLoad d’Amiga qui vous indiquera comment les installer. De plus, vous pouvez dorénavant sauvegarder vos parties à tout instant et les reprendre plus tard pour vous aider à finir ces jeux retro assez difficiles.

Développé par Retro Games et distribué par Koch Media, le THEA500® Mini bénéficie non seulement d’une émulation parfaite de l’A500 original, mais aussi du chipset graphique Advanced Graphics Architecture (AGA) du A1200.

Le THEA500® Mini sort avec sa souris d’origine, celle à deux boutons, mais sera aussi accompagné d’une nouvelle manette de précision à 8 boutons, vous permettant de jouer selon votre envie. En plus du clavier à l’écran, vous pouvez brancher un clavier PC supplémentaire pour plus de confort et de fonctionnalités additionnelles.

« Dans cette version miniature du THEA500®, nous avons créé ce que l’on pense que les fans de jeux attendent d’un tel produit », déclare Paul Andrews, Managing Director chez Retro Games.

« Retro Games a développé un produit vraiment unique », ajoute Debbie Bestwick MBE, CEO de Team 17, « Je suis très enthousiaste d’avoir nos jeux représentés ».

THEA500® Mini sera disponible en 2022 au prix de 129,99€.