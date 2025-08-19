Dawn of War IV, le RTS légendaire est de retour

Partager Facebook

Cette annonce mondiale comprend un tout nouveau trailer cinématique en CGI, offrant aux fans un premier aperçu des combats grandioses et brutaux qui font la renommée de la franchise. Sur le plan narratif, le trailer présente le point de vue de Cyrus, capitaine de la 10e compagnie des Blood Ravens.

Cyrus y raconte sa propre vie faite de devoir, de guerre et de sacrifice, dévoilant les quatre factions principales jouables : les Space Marines (Blood Ravens), les Orks, l’Adeptus Mechanicus et les Necrons, ainsi que le retour de personnages tels que Jonah et Gorgutz. Il montre la nature sinistre, sombre et brutale de la guerre à une échelle épique, tant à distance qu’au corps à corps.

Le roi des RTS est de retour, plus impressionnant que jamais

Warhammer 40,000: Dawn of War IV marque un retour triomphal aux sources de la franchise, avec la construction classique de bases, de grandes armées et un gameplay stratégique approfondi. Le tout est mis en valeur par des innovations et un nouveau scénario se déroulant sur la planète emblématique Kronus, environ 200 ans après les événements de Dawn of War: Dark Crusade.

Quatre factions distinctes et entièrement jouables : les Space Marines, les Orks, les Nécrons et l’Adeptus Mechanicus. Chacune des quatre factions de Dawn of War IV dispose d’une campagne distincte qui raconte un aspect différent de l’histoire globale, avec un total de plus de 70 missions.

Campagnes solo étendues et autres modes de jeu : escarmouche, coopération, multijoueur compétitif, ainsi que le retour du mode Last Stand, très apprécié des fans. Dans chacun des modes du jeu, les joueurs construisent des bases, prennent le contrôle des commandants de leur faction, rassemblent des ressources et commandent des unités pour écraser les forces ennemies.

Le meilleur du storytelling légendaire de Warhammer : co-écrit par le légendaire romancier de chez Black Library, John French, chaque faction dispose de sa propre intro cinématique en CGI, avec environ 40 minutes de cinématiques. Les campagnes comportent des éléments non linéaires et optionnels, offrant une rejouabilité aux joueurs qui souhaitent explorer chaque aspect de cette saga épique.

Le plus grand Dawn of War au lancement : quatre factions distinctes, plus de 10 commandants jouables, plus de 110 unités/bâtiments, dont beaucoup sont personnalisables, un éditeur intégré pour tous les contenus créés par les joueurs et un outil de peinture pour la personnalisation des unités.

L’innovation associée à des mécanismes RTS classiques : incluant le tout nouveau Combat Director, un spectacle de combat au corps à corps d’un niveau exceptionnel.

Préparez-vous à libérer les flammes de l’enfer avec Dawn of War IV, le prochain chapitre de la célèbre série de RTS Warhammer 40,000. Faites l’expérience ultime d’un jeu de stratégie fantastique dans une histoire épique.