Wargaming dévoile World of Tanks 2.0, la plus grande mise à jour de l’histoire du jeu

19 août 2025

La mise à jour 2.0 est une refonte en profondeur qui introduit pour la première fois des chars de rang XI, un Hangar et une interface entièrement repensés, un mode PVE scénarisé sur une carte inédite, un rééquilibrage global de centaines de véhicules, un système de matchmaking de nouvelle génération, et bien plus encore.

La mise à jour World of Tanks 2.0 inclut :

  • Introduction des chars de rang XI : 16 nouveaux véhicules de rang XI, chacun avec ses propres mécaniques de jeu et un nouveau système de progression, font leur entrée pour la première fois dans l’histoire du jeu. D’autres chars sont et arriveront par la suite.
  • Rééquilibrage global des chars : plus de 350 véhicules, tous rangs confondus, retravaillés pour des rôles plus clairs et un gameplay plus équilibré.
  • Nouveau Hangar : désormais, votre hangar devient une véritable usine où les chars sont assemblés, équipés et toujours prêts pour la bataille.
  • Interface améliorée : plus moderne, fluide, fonctionnelle et riche en informations.
  • Nouveau matchmaking : conçu de zéro pour des files d’attente plus rapides, une meilleure répartition des équipes et des batailles plus dynamiques.
  • Nouvelle carte : Nordskar est une carte scandinave inédite très attendue par les joueurs.
  • Événement JcE : “Opération Point d’Ébullition” qui pose le décor narratif de l’arrivée des chars de rang XI, où les joueurs pourront essayer trois nouveaux véhicules sur un champ de bataille inédit.
  • Amélioration sonore : les sons de chars sont plus puissants et authentiques enregistrés à partir de véhicules réels, l’audio de combat plus clair et l’ambiance immersive donne vie à chaque bataille.

Une nouvelle ère de World of Tanks s’annonce : entrez sur le champ de bataille dès le 3 septembre !

