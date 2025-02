Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueur·se·s de longue date reconnaîtront le personnage de cambrioleur·se des jeux Les Sims, Les Sims 2 et Les Sims 3. Après une longue période de répit, les Sims pourront désormais redouter la musique angoissante, la présence furtive et les frasques étonnantes de Sophie Louterie. Cachez vos objets précieux et installez votre alarme anti-intrusion !

Les Sims 4 est disponible sur EA app, Epic Games Store et Steam, et sur les consoles PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.