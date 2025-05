DC Worlds Collide nouveau jeu de rôle en équipe pour mobiles

Partager Facebook

Les joueurs sont invités à se préinscrire sur l’App Store, Google Play et sur le site officiel du jeu DCWorldsCollideGame.com. Les préinscrits seront informés de la sortie du jeu plus tard cette année et recevront des récompenses exclusives en jeu au lancement.

Développé par Warner Bros. Games San Francisco et inspiré des intrigues des comics DC « La Guerre des Ligues » et « Forever Evil », DC Worlds Collide présente un scénario palpitant dans lequel le Syndicat du Crime d’un autre univers a envahi la Terre. Les joueurs doivent réunir une équipe des plus puissants Super-Héros et Super-Vilains dans des combats stratégiques en 3D pour empêcher cette Ligue des Justiciers corrompue de détruire le monde.

Avec une sélection de plus de 70 personnages de l’univers DC au lancement et d’autres à venir lors de futures mises à jour, les joueurs peuvent collectionner, améliorer et diriger leur propre équipe de personnages renommés, tels que Superman, Batman, Wonder Woman, Harley Quinn, Lex Luthor, Bane, Gorilla Grodd et bien d’autres. Au fur et à mesure de leur progression, les joueurs devront découvrir des synergies d’équipe et développer des stratégies pour débloquer de nouvelles combinaisons et interactions afin de relever de plus grands défis.

Allant des combats de boss à difficulté croissante jusqu’aux arènes 5 contre 5 en JcJ, DC Worlds Collide proposera également une grande variété de modes solo et compétitifs, de mini-jeux et d’événements. Le jeu proposera des défis uniques à complexité croissante, permettant aux joueurs de tous niveaux d’expérience de s’amuser et de gagner en maîtrise du jeu. ​