GRADIUS célèbre son 40ème anniversaire avec la musique iconique de GRADIUS ORIGINS

Konami annonce que plusieurs pistes musicales issues des jeux de la collection GRADIUS ORIGINS (à l’exception de SALAMANDER III) sont désormais disponibles en streaming et en téléchargement sur les principales applications de streaming musical – telles que Spotify, iTunes et Apple Music – dans le cadre du 40ème anniversaire de la série. Les fans peuvent ainsi profiter de cinq albums tirés de six jeux différents, pour un total de 96 morceaux.

Pionnière du combat spatial en shoot-‘em-up, la franchise GRADIUS a débuté en 1985 avec des niveaux remplis de défis et des scénarios de bataille agressifs étalés sur plusieurs jeux. Cette année, GRADIUS introduit un nouvel opus, SALAMANDER III, aux côtés de titres classiques à travers la collection GRADIUS ORIGINS, qui sortira le 7 août sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam. Les précommandes numériques sont disponibles dès maintenant.

La parfaite bande-son pour de l’action palpitante comprend notamment les morceaux suivants :