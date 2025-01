De nouvelles vidéos dévoilées à l’occasion du Like a Dragon Direct

Partager Facebook

Si vous avez manqué le Like a Dragon Direct diffusé par SEGA et RGG Studio, et donc toutes les nouvelles annonces et séquences de gameplay pour Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, une session de rattrapage est disponible sur Youtube.

Les environnements du jeu, mais également un aperçu détaillé des systèmes de combat (sur terre comme sur mer), la personnalisation du bateau, la gestion de l’équipage et les nombreuses activités annexes sont entre autres passés au crible dans le programme. Le mode New Game+, qui arrivera à l’occasion d’une mise à jour gratuite après la sortie du jeu, a également été annoncé.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant d’embarquer pour la croisière la plus mouvementée de l’histoire du jeu vidéo : Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sortira le 21 février prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.