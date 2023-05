Dead by Daylight : deux spin-offs en développement

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology, The Quarry) et Midwinter Entertainment (Scavengers) vont étendre l’univers de Dead by Daylight.

Le studio canadien Behaviour Interactive a annoncé dans une conférence de presse que deux spin-offs pour Dead by Daylight étaient en cours de développement chez Supermassive Games et sa filiale Midwinter Entertainment. Ces derniers étofferont l’univers horrifique du jeu compétitif asymétrique à cinq joueurs en offrant aux joueurs davantage de possibilités pour le comprendre et l’apprécier.

Stephen Mulrooney, vice-président exécutif de Behaviour Interactive, a déclaré :

En tant que joueur de Dead by Daylight depuis le tout début, j’ai été stupéfait de voir comment le jeu et sa communauté se sont développés au cours des sept dernières années. Je suis heureux d’annoncer que nous nous apprêtons à développer Dead by Daylight au-delà du jeu principal. Nous donnerons aux joueurs plus de moyens que jamais de pénétrer dans le brouillard, même si vous ne connaissez pas du tout l’univers de Dead by Daylight. Pour donner vie à ces nouvelles expériences, nous collaborons avec des studios extraordinaires, l’un ayant l’expérience des jeux multijoueurs et l’autre l’expertise des récits interactifs.

Le nouveau projet de Supermassive Games pour Behaviour Interactive sera un nouveau jeu interactif solo qui offrira une expérience narrative intense avec des choix de vie ou de mort puissants dans le contexte de Dead by Daylight. De plus amples informations seront communiquées dans le courant de l’année.

Traci Tufte, producteur exécutif de Supermassive Games, a précisé :

Nous avons travaillé dur pour mêler la tension, les actions et les embranchements d’un jeu Supermassive dans la mythologie de Dead by Daylight afin de créer une expérience narrative intense, avec des choix de vie ou de mort très forts. Notre jeu se déroulera en dehors du royaume de l’Entité et présentera l’histoire d’un nouveau groupe de personnages que les joueurs suivront pour vivre une expérience sans précédent au-delà du brouillard.

Le nouveau projet de Midwinter Entertainment pour Behaviour Interactive sera un nouveau jeu multijoueur opposant les joueurs à l’environnement, qui abordera les thèmes de la cupidité et de la soif de pouvoir. Des équipes de quatre joueurs au maximum se lanceront à l’assaut d’un nouveau coin étrange du royaume de l’Entité.

Audrey Mladina, productrice chez Midwinter Entertainment, a ajouté :