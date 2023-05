Du gameplay Pour Ride 5

Partager Facebook

Milestone a partagé un tout nouveau trailer de gameplay pour RIDE 5, le prochain chapitre de la franchise de jeux de simulation qui sortira le 24 août 2023 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Epic.

A cette occasion, Paolo Bertoni, producer sur RIDE 5 partage dans un article la philosophie « de l’esprit et du cœur » qui l’a guidé pendant le développement de ce nouvel opus.