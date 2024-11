Le nouveau RPG stratégique King Arthur: Legends Rise, est disponible sur PC et Mobile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Développé par sa filiale nord-américaine Kabam, le jeu est désormais disponible en téléchargement sur plusieurs plateformes, notamment PC Windows, Google Play et l’App Store.

King Arthur: Legends Rise propose une expérience de RPG crossplay de nouvelle génération. Plongeant dans une relecture sombre de la légende arthurienne, le jeu se distingue par ses combats intenses, son gameplay audacieux et des graphismes époustouflants rendus possibles grâce à l’Unreal Engine 5, aussi bien sur PC que sur mobile.

Les joueurs peuvent incarner le jeune Arthur dans sa quête pour sauver Camelot des griffes de dangereux criminels et d’anciens dieux. En explorant la Grande-Bretagne médiévale, ils pourront recruter une équipe de puissants héros. Ce voyage épique est rythmé par une campagne immersive mêlant gameplay au tour par tour, modes PvE et PvP, et des éléments interactifs variés.

Avec des personnages emblématiques tels que le roi Arthur, Merlin ou encore Morgane, King Arthur: Legends Rise propose une richesse de contenus à découvrir, notamment :

Mode Histoire et mode Aventure : 10 chapitres disponibles dès le lancement, avec plusieurs niveaux de difficulté allant de Normal à Enfer pour le Mode Histoire

10 chapitres disponibles dès le lancement, avec plusieurs niveaux de difficulté allant de Normal à Enfer pour le Mode Histoire Exploration de donjons : 6 types de donjons différents – dont le Donjon Power Up, le Donjon d’Equipement, le Raid de clan, le Donjon Interdit, le Donjon des Faveurs et le Temple Scellé – offrent aux joueurs la possibilité d’obtenir divers objets en jeu, des ressources pour le développement des joueurs, de l’EXP, et bien plus encore.

6 types de donjons différents – dont le Donjon Power Up, le Donjon d’Equipement, le Raid de clan, le Donjon Interdit, le Donjon des Faveurs et le Temple Scellé – offrent aux joueurs la possibilité d’obtenir divers objets en jeu, des ressources pour le développement des joueurs, de l’EXP, et bien plus encore. Colisée : Une arène JcJ où les joueurs du monde entier peuvent s’affronter

Pour célébrer le grand lancement de King Arthur: Legends Rise, Netmarble organise plusieurs événements exclusifs. Les joueurs qui se connectent pour la première fois recevront de nombreuses récompenses, dont 10 Tickets Rise Summon qu’ils pourront utiliser pour invoquer un héros légendaire, 50 points d’endurance et 10 000 pièces d’or. L’événement Monster Hunter Ranking est également disponible jusqu’au 3 décembre, offrant de précieuses récompenses en fonction du rang des joueurs dans la chasse aux monstres.

De plus, les joueurs peuvent participer à un événement spécial donjon jusqu’au 10 décembre pour gagner de la monnaie spéciale qu’ils pourront échanger contre le parchemin d’invocation de Guenièvre, un héros légendaire. Le taux d’apparition pour Guenièvre, ainsi qu’un autre héros légendaire, Merlin, sera plus élevé pendant cette même période.