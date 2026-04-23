Dead Island 2 fête ses trois ans 

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Dambuster Studios s’est associé à Brigada Games et Devolver Digital pour proposer une mise à jour gratuite consacrée à Dead Island 2 pour Quarantine Zone, disponible sur Steam.

Cette mise à jour apporte une touche de HELL-A à Quarantine Zone, permettant aux fans de Dead Island 2 de s’embarquer dans des missions uniques aux côtés de leurs survivants préférés, tels que Amanda Styles, Burt Michaels, Curtis Sinclair, Rikki Rex et Roxanne Kwon.

Le pack Dead Island Serie, auparavant une exclusivité Steam, débarque pour la première fois sur Xbox Series S|X et PlayStation 5. Cette arrivée sur consoles permet ainsi aux fans de longue date de redécouvrir l’intégralité de la série d’une seule traite, mais aussi aux nouveaux venus de se plonger dans la l’apocalypse Zombie sur la plateforme de leur choix.