Transport Fever 3 dévoile son programme de création de mods et renforce sa beta

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Urban Games annonce le nouveau programme Curated Mods pour Transport Fever 3, qui permet à toutes et tous d’aider l’équipe de développement à créer, étendre et personnaliser le jeu avec de nouveaux véhicules, mais aussi des cartes et des fonctionnalités inédites. Ce programme offre l’opportunité aux meilleurs moddeurs d’accéder au jeu de manière anticipée pour laisser libre cours à leur créativité. Les mods qui voient ainsi le jour sont directement approuvés par les développeurs pour être disponibles dès la sortie du jeu. De plus, Urban Games confirme l’ouverture imminente de betas fermées sur consoles, avec un focus particulier sur la stabilité et les performances : cela permettra à l’équipe de profiter des retours précieux de la communauté sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Avec plus de 15 000 mods différents disponibles via Steam Workshop, Transport Fever 2 s’est imposé comme l’un des titres majeurs de la scène modding. Transport Fever 3 offre un ensemble d’outils de création encore plus puissant et flexible : presque toutes les nouvelles fonctionnalités ont été développées en ce sens, les mods étant disponibles sur toutes les plateformes via le Mod Hub intégré au jeu. Ce nouvel épisode introduit un tout nouveau système automatisé de validation, créé en collaboration avec Sony et Microsoft, permettant à davantage de mods d’être disponibles sur consoles. C’est une première pour la licence.

Nouveaux véhicules, cartes, script-mods, sauvegardes et même localisations : il sera possible de découvrir une vaste sélection de mods, internationaux et iconiques, dès la sortie du jeu plus tard dans l’année.

Pour prendre en compte encore plus de retours de la communauté, certains de ces mods sont déjà en cours de test dans le cadre du programme de beta fermée organisé par Urban Games. Tandis que dernière beta PC en date s’est achevée il y a quelques jours, la première session console doit démarrer sous peu.

Urban Games accepte maintenant davantage de participants pour continuer de pousser son programme Curated Mods jusqu’à la sortie. Les modders profitent d’un soutien particulier, avec un accès anticipé au jeu et l’opportunité de faire évoluer l’outil de création de mods grâce à leur expertise. Pour participer au programme, les modders doivent répondre à une série de critères, comme une expérience confirmée dans la création de mods très bien notés et populaires pour Transport Fever 2 ou d’autres jeux du même genre. Les conditions exactes et le formulaire d’inscription sont disponibles ici. Curated Mods jusqu’à la sortie du jeu en soutenant les créateurs et créatrices avec des ressources, de la visibilité et des gratifications financières afin de garantir un flux constant de nouveaux contenus pour le reste des joueurs et des joueuses.

Mais la vision communautaire d’Urban Games ne s’arrête pas là. Pour rassembler et intégrer encore plus de retours, plusieurs sessions de beta fermée accueillant des milliers d’invités ont déjà été organisées, avant même la tenue très prochaine de la première beta console. La série Transport Fever a également connu une forte croissance sur console, poussant Urban Games à proposer le meilleur jeu possible dès la sortie simultanée du jeu sur PC (Windows, Mac, Linux), PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Transport Fever 3 est prévue pour plus tard dans l’année sur PC (Windows, Mac, Linux), PlayStation 5 et Xbox Series X|S.