Deathbound, le premier Souls-like basé sur la gestion d’équipe, disponible

Deathbound, le souls-like en solo basé sur la gestion d’équipe du développeur indépendant brésilien Trialforge Studio, est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, GOG et Epic Games Store. Les joueurs peuvent former des alliances avec des guerriers morts au combat grâce au système innovant de groupe à 4 héros et unir leurs forces pour vaincre d’effroyables créatures.

Deathbound est un jeu qui se déroule dans un monde sinistre où la foi et la science s’affrontent. Les joueurs ne peuvent survivre seuls, ils doivent au contraire défier la Mort en forgeant des liens avec des guerriers morts au combat qu’ils rencontreront au cours de leur aventure. Grâce à un système de groupe composé de 4 héros, les joueurs peuvent passer ​ d’un personnage à un autre en plein combat afin de conquérir la terre impitoyable de Ziêminal. La clé de la victoire réside dans l’utilisation des compétences et des techniques de combat uniques de chaque guerrier.

En fonction des choix du joueur, la synergie entre les personnages peut affecter profondément le gameplay, influençant les résultats et les effets. Allier des membres de l’Église de la mort et du Culte de la vie, deux factions opposées, génère des conflits et ​ provoque d’importants effets lors des combats. À l’inverse, l’association de guerriers partageant les mêmes croyances peut apporter de puissants buffs pendant les combats, aidant ainsi les joueurs à vaincre leurs ennemis. Malgré leurs différences, les soldats doivent s’unir dans la bataille. En chargeant un compteur de synchronisation commun, les joueurs peuvent déclencher une Frappe morphique dévastatrice qui combine les forces de leur groupe, une tactique cruciale pour pouvoir vaincre des ennemis redoutables.

En plus du jeu de base disponible au prix de 29,99 EUR, il existe également deux éditions spéciales de Deathbound. Exclusivement disponible sur PC, l’édition Cult of Life Deluxe est proposée au prix de 32,99 EUR et comprend une copie de Deathbound, la bande originale, un artbook et les skins Legacies of Ziêminal. Disponible sur console et PC, l’édition Ultime de Church of Death est disponible au prix de 34,99 EUR. Cette édition comprend tous les éléments de l’édition Deluxe, ainsi que l’accès au DLC Accepted By Death, qui est prévu après le lancement du jeu de base.

Trialforge Studio est un développeur brésilien indépendant, composé de 20 personnes et qui a pour projet de travailler sur l’ambitieux genre qui est le souls-like. Le studio, qui fait des vagues sur la scène indépendante brésilienne, a pour objectif d’offrir une expérience souls-like de haute qualité et à un prix abordable.

Caractéristiques principales du jeu :

L’Essence – Obtenez les compétences, les souvenirs et les identités des guerriers tombés au combat. Combinez leurs personnalités et leurs styles de combat uniques et passez de l’un à l’autre en toute fluidité.

– Obtenez les compétences, les souvenirs et les identités des guerriers tombés au combat. Combinez leurs personnalités et leurs styles de combat uniques et passez de l’un à l’autre en toute fluidité. Système de groupe – Les essences que vous absorbez forment votre groupe. Deathbound propose un système de groupe ingénieux qui permet aux joueurs de créer leur propre style de jeu grâce à des arborescences de talents. Absorbez les essences des guerriers qui ont péri au combat pour exploiter leurs pouvoirs et leurs capacités. L’affiliation de chaque membre du groupe dans la vie affectera leur synergie dans la mort.

– Les essences que vous absorbez forment votre groupe. Deathbound propose un système de groupe ingénieux qui permet aux joueurs de créer leur propre style de jeu grâce à des arborescences de talents. Absorbez les essences des guerriers qui ont péri au combat pour exploiter leurs pouvoirs et leurs capacités. L’affiliation de chaque membre du groupe dans la vie affectera leur synergie dans la mort. Système de morphing dynamique – Déchaînez les pouvoirs combinés des guerriers grâce à des Frappes morphiques dévastatrices. Utilisez différents styles d’attaque pour réaliser de puissantes combinaisons et des coups de grâce afin de vaincre tous vos adversaires.

– Déchaînez les pouvoirs combinés des guerriers grâce à des Frappes morphiques dévastatrices. Utilisez différents styles d’attaque pour réaliser de puissantes combinaisons et des coups de grâce afin de vaincre tous vos adversaires. Un Monde Cruel – Ziêminal est un monde mêlant un passé technologique et un présent médieval qui abrite diverses cultures. La ville d’Akratya est riche en traditions et remplie de dangers. Explorez une ville qui tombe en ruine sous le feu des croisades. Cette cité à l’architecture brutaliste où la technologie est omniprésente et vouée à tomber dans l’oubli.

– Ziêminal est un monde mêlant un passé technologique et un présent médieval qui abrite diverses cultures. La ville d’Akratya est riche en traditions et remplie de dangers. Explorez une ville qui tombe en ruine sous le feu des croisades. Cette cité à l’architecture brutaliste où la technologie est omniprésente et vouée à tomber dans l’oubli. Des monstres et boss impitoyables – Affrontez des ennemis redoutables conçus pour vous pousser dans vos retranchements. Leur nature même est basée sur les cinq étapes du deuil, chaque nouvelle rencontre exigeant l’attention de toute âme qui ose les affronter.

Deathbound et les éditions Cult of Life et Church of Death sont disponibles dès aujourd’hui sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, GOG et Epic Games Store.