Update: Sonos Ace TV-Audio-Swap

Sonos a des nouvelles passionnantes : Sonos Ace prend désormais en charge le TV -Audio -Swap avec Beam (Gen 2), Beam (Gen 1) et Ray. Cela permet de transférer le son de la barre de son vers les écouteurs de manière transparente et d’activer le cinéma privé.

En outre, il est désormais possible de configurer et d’initier le TV -Audio -Swap aussi bien via Android que via iOS. Ainsi, davantage de clients Sonos peuvent désormais profiter d’une expérience de son surround intense et personnelle pour leur home cinéma, sans déranger le reste de la famille ou les colocataires.

Pour accéder à la mise à jour TV -Audio -Swap, il faut disposer de la dernière version logicielle de l’application Sonos. Une fois le téléchargement et l’installation terminés, le son du téléviseur peut être facilement transféré de la barre de son au Sonos Ace en appuyant sur le bouton multifonction de l’écouteur droit ou via l’application Sonos. Plus rien ne s’oppose alors à une expérience TV sensationnelle avec Spatial Audio et Dolby Atmos. La réduction active du bruit (Active Noise Cancellation, ANC) aide également à faire abstraction du monde pour permettre aux utilisateurs de Sonos de s’immerger encore plus dans leurs contenus préférés.