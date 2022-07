Un trailer inédit pour Fallen Legion Revenants

Partager Facebook

Sous le règne oppressif du tyran Ivor, les habitants du château Welkin ont du mal à survivre. Alors que le monde est recouvert de miasme, ils sont dans l’obligation de vivre dans la souffrance sous le joug d’Ivor et ce jusqu’à l’arrivée d’un duo pour l’affronter. Est-ce que cette alliance peu probable entre un politicien et un Revenant sera suffisante pour surmonter les épreuves ?

La compilation Fallen Legion: Rise to Glory et Fallen Legion Revenants sortira sur PS5™, Xbox One et Xbox Series X|S le 26 août 2022.

Contenu de la Deluxe Edition :