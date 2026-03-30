Découvrez Character Deck Duel, le nouveau mode PvP à venir dans Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS

cedric 30 mars 2026 App Store, Games, Google Play, PC, Steam, Toute l'actu Laisser un commentaire

Affrontez-vous à l’aide des Character Decks, conçus pour permettre aux Duellistes d’adopter un style de Duel fidèle à celui de chaque personnage, utilisables à la fois en PvP et PvE. Ces nouveaux Decks incluent des Compétences fixes et des cartes représentant le personnage concerné.

Un Character Deck offre aux Duellistes une introduction guidée au style de jeu emblématique de chaque personnage. Jouer dans ce mode permet aux Duellistes de gagner des Respect Orbs, une récompense spéciale en fonction de leurs performances et échangeable auprès du Marchand contre des cartes et divers objets. Les Duellistes peuvent échanger des Respect Orbs contre un Grade Star qui augmente le Grade d’un Character Deck. Augmenter le Grade du Deck permet aux Duellistes de remplacer jusqu’à cinq cartes en fonction du Grade du Deck.

Neuf personnages recevront leur propre Character Deck exclusif :

  • Yami Yugi
  • Seto Kaiba (DM)
  • Joey Wheeler (DM)
  • Jaden Yuki
  • Zane Truesdale
  • Yusei Fudo
  • Jack Atlas
  • Yuma & Astral
  • Reginald “Shark” Kastle

Chaque Character Deck peut être obtenu via une mission permanente, automatiquement complétée lorsque vous obtenez le personnage correspondant.

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