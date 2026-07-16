Découvrez Icons of Football, une rencontre inédite réunissant David Beckham, Zinédine Zidane et Zlatan Ibrahimović

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En juillet, EA SPORTS présente “Icons of Football”, une rencontre inédite réunissant David Beckham, Zinédine Zidane et Zlatan Ibrahimović pour une conversation en face à face, une première entre trois des figures les plus influentes de l’histoire du football.

Diffusé en avant-première le 18 juillet sur la chaîne Youtube EA SPORTS et sur Spotify , “Icons of Football” donne à voir une conversation sincère, spontanée et riche en échanges. Pour la première fois, les fans découvriront un contenu totalement inédit : Beckham, Zidane et Zlatan y partagent anecdotes, réflexions et points de vue qui ne peuvent émerger que lorsque trois icônes issues d’horizons et de cultures footballistiques différentes se retrouvent autour d’une même discussion.

Peu de joueurs ont autant marqué la culture du football que Beckham, Zidane et Zlatan. Chacun, à sa manière, a redéfini l’excellence sur le terrain et exercé une influence bien au-delà du jeu. Réunis dans “Icons of Football”, ils offrent une conversation que seul EA SPORTS pouvait rendre possible, donnant aux fans une occasion rare d’entendre trois légendes revenir sur les moments qui ont façonné leur carrière, l’évolution du football et l’avenir de ce sport.

Informations à retenir

Quoi : EA SPORTS présente “ Icons of Football”

EA SPORTS présente “ Qui : David Beckham, Zinédine Zidane, Zlatan Ibrahimović

David Beckham, Zinédine Zidane, Zlatan Ibrahimović Modérateur : Alex Aljoe

Alex Aljoe Quand : le 18 juillet 2026

le 18 juillet 2026 Où : sur la chaîne Youtube EA SPORTS et sur Spotify

Là où les plus grandes voix du football se rencontrent

“Icons of Football” sera enregistré à l’occasion du “EA SPORTS Presents House of Football with Sports Illustrated”, un événement exclusif organisé à New York réunissant des athlètes, des célébrités, des créateurs de contenu et des membres de la communauté mondiale du football, à l’occasion d’un week-end phare pour ce sport.

Chaque jour, EA SPORTS permet aux fans de vivre le football de nouvelles façons. Alors que les passionnés du monde entier se rassemblent cet été autour du football, “EA SPORTS Presents House of Football” et “Icons of Football” célèbrent les personnes, les histoires, la culture et les moments qui font du football le sport le plus populaire au monde.

Regardez “Icons of Football”