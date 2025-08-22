Firefighting Simulator: Ignite dévoile une nouvelle bande-annonce

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’éditeur astragon Entertainment et le studio de développement weltenbauer. ont publié une nouvelle bande-annonce présentant le déroulement des missions de Firefighting Simulator: Ignite lors du Future Games Show, tandis que le jeu est jouable pour la première fois en public à la gamescom. De plus, les premiers détails concernant le prochain DLC ont été dévoilés.

La mission « The Heart of the City » se déroule dans le centre commercial de Oakridge City et constitue un scénario exigeant pour le joueur et son équipe : l’incendie se déclare en pleine journée, alors que de nombreuses personnes se trouvent encore à l’intérieur du bâtiment. Tous les civils ne parviennent pas à s’échapper à temps, ce qui fait de l’opération de sauvetage la priorité absolue. Les personnes inconscientes et celles bloquées sur le toit doivent être mises en sécurité. L’incendie qui fait rage représente également un défi majeur : entre les feux d’origine électrique et les feux de graisse, différentes méthodes d’extinction doivent être utilisées.

Premiers détails sur le DLC « Summer Camp »

Le DLC « Summer Camp » débloque un tout nouvel environnement, ainsi que des missions supplémentaires. Le camp d’été, avec son grand lac et ses cabanes en bois, sert de lieu de retraite pour les enfants et les adolescents, mais en cas d’urgence, il faut agir rapidement pour contenir les incendies. Le DLC est prévu pour fin 2025 et constitue le premier d’une longue série d’ajouts de contenu, tous inclus dans le season pass. Firefighting Simulator: Ignite – Year 1 Edition est déjà disponible en précommande, cette édition comprend le jeu de base, le pack Fire Station Companion et le season pass Year 1.