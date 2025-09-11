Découvrez la bande-annonce, Les Sims 4 À l’aventure, disponible le 2 octobre

Partager Facebook

Le pack d’extension Les Sims 4 À l’aventure invite les joueur·se·s à découvrir le monde aventureux du Point Gibbi, où les Sims peuvent partir en escapade au camping Gibbi Gibbi, à Pause régénérante et à Amour en hautes terres, ou créer leurs propres lieux personnalisés. Dans cet univers immersif, les Sims peuvent développer de nouvelles compétences telles que Créations en papier, Entomologie, Plongeon et Tir à l’arc, et même se lancer dans une carrière de garde-forestier afin de découvrir les joies de la vie en plein air. D’innombrables nouvelles aventures les attendent, qu’ils soient à la recherche d’expériences stimulantes, en quête d’un peu de compétition ou simplement désireux de s’évader du quotidien.

The Sims 4 À est disponible sur EA app, Epic Games Store et Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.