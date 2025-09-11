Des nouveautés de taille, une feuille de route détaillée, du contenu gratuits et payants pour Monster Train 2

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La mise à jour Lost Arsenal accompagne le lancement sur PC de Monster Train 2: Deluxe Edition, qui comprend le jeu de base avec une réduction de 10 %, ainsi qu’un exemplaire numérique de la bande originale et du compendium du jeu.

Lost Arsenal poursuit et intensifie le combat acharné des forces angéliques et démoniaques contre la corruption des Titans, qui envahit peu à peu le Paradis. Des salles mystérieuses émergent de nulle part et des reliques sacrées reviennent à leurs gardiens d’origine, les guerriers jouables du Monster Train originel. Les extralucides de tous les clans tirent la sonnette d’alarme, tandis qu’une nouvelle menace se profile à l’horizon.

Lost Arsenal en bref :

Un deck étendu : nouvelles cartes de salles, d’équipement et de sorts, dont des salles et des équipements sans clan associé. Celles-ci apportent davantage de variété aux parties, tandis que de nouvelles variétés peuvent être trouvées chez les marchands.

nouvelles cartes de salles, d’équipement et de sorts, dont des salles et des équipements sans clan associé. Celles-ci apportent davantage de variété aux parties, tandis que de nouvelles variétés peuvent être trouvées chez les marchands. L’équilibre du chaos : les cartes de clan du premier Monster Train ont été améliorées pour mieux s’intégrer au gameplay de Monster Train 2. Tous les clans profitent également d’un meilleur équilibrage général.

les cartes de clan du premier Monster Train ont été améliorées pour mieux s’intégrer au gameplay de Monster Train 2. Tous les clans profitent également d’un meilleur équilibrage général. Nouveaux réglages sur Nintendo Switch : sur Switch, il est désormais possible de débloquer le taux de rafraîchissement. Cette option est principalement tournée vers les possesseurs de Nintendo Switch 2 afin de leur permettre de tirer parti des performances de la machine.

sur Switch, il est désormais possible de débloquer le taux de rafraîchissement. Cette option est principalement tournée vers les possesseurs de Nintendo Switch 2 afin de leur permettre de tirer parti des performances de la machine. Tous les détails de la mise à jour Lost Arsenal sont disponibles ici

Au-delà de cette avalanche de nouveautés apportées par Lost Arsenal, Shiny Shoe a posé les rails pour le voyage de Monster Train jusqu’au début de l’année 2026. À bord, vous profiterez de nombreux ajouts alléchants comme de nouveaux boss et artefacts, ainsi qu’un clan inédit

Monster Train 2 poursuit intelligemment la route pavée par le premier épisode avec un système de combat ingénieux et exigeant sur trois niveaux. Pour contrecarrer les plans des factions ennemies, les cinq clans jouables disposent chacun de leurs propres avantages stratégiques à mélanger à souhait pour créer les synergies les plus improbables possibles. L’expérience est aussi douce pour les débutants que riche et gratifiante pour les aficionados du genre et de la série : intensité, créativité et richesse sont les maîtres-mots de ce deuxième opus.