Découvrez la collaboration Overwatch x Projet YoRHa

La collaboration Overwatch x Projet YoRHa est disponible en jeu jusqu’au 23 mars. Elle comprend cinq modèles légendaires inspirés des androïdes YoRHa et de la machine humanoïde Adam :

2B pour Kiriko

9S pour Wuyang

A2 pour Vendetta

Commandante White pour Ange

Adam pour Vital

Grâce à cinq modèles légendaires disponibles dans plusieurs lots, il vous sera possible de rejoindre les rangs des unités d’élite YoRHa, de prendre l’apparence de leur Commandante, ou encore de celle de la machine humanoïde. La collaboration propose également une page d’évènement en jeu qui comprend des défis et des récompenses à obtenir.