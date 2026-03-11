Découvrez la collaboration Overwatch x Projet YoRHa

cedric 11 mars 2026 App Store, Games, Google Play, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

La collaboration Overwatch x Projet YoRHa est disponible en jeu jusqu’au 23 mars. Elle comprend cinq modèles légendaires inspirés des androïdes YoRHa et de la machine humanoïde Adam :

  • 2B pour Kiriko 
  • 9S pour Wuyang 
  • A2 pour Vendetta 
  • Commandante White pour Ange
  • Adam pour Vital

Grâce à cinq modèles légendaires disponibles dans plusieurs lots, il vous sera possible de rejoindre les rangs des unités d’élite YoRHa, de prendre l’apparence de leur Commandante, ou encore de celle de la machine humanoïde. La collaboration propose également une page d’évènement en jeu qui comprend des défis et des récompenses à obtenir.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Le mode par lequel tout a commencé devient gratuit 

Avant Battle Royale, Fortnite débuta en 2017 avec Sauver le monde. C’était une campagne coopérative …

Avis – Samsung Galaxy S26 Ultra : innovation et puissance

Entre affichage confidentiel et Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Galaxy S26 Ultra impressionne.

Infomaniak structure sa gouvernance pour accompagner une nouvelle phase de croissance

Le prestataire cloud suisse Infomaniak renforce son Conseil d’administration avec la nomination de Paul Such, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2026