Google Workspace : l’IA Gemini arrive dans Docs et Sheets

Google déploie de nouveaux outils d’intelligence artificielle pour simplifier la création de contenu.

Google accélère l’intégration de l’intelligence artificielle dans son écosystème bureautique. Le géant américain déploie en effet une série de nouvelles fonctionnalités alimentées par Gemini, son modèle d’IA avancé, directement au sein de ses applications de productivité les plus populaires : Google Docs, Google Sheets, Google Slides et Google Drive.

Ces outils, pensés pour automatiser la rédaction, la création de tableaux ou la génération de présentations, pourraient transformer profondément les usages professionnels et collaboratifs. L’objectif affiché est clair : simplifier la production de contenus numériques et améliorer la productivité des utilisateurs grâce à l’IA.

L’intelligence artificielle Gemini au cœur de Google Workspace

Depuis le 10 mars 2026, les premiers utilisateurs abonnés aux offres Google AI Ultra, Pro ou aux programmes professionnels Gemini Alpha peuvent tester ces innovations. Pour l’heure, cette phase de déploiement reste limitée à la langue anglaise.

Au centre de ces nouveautés se trouve Gemini, l’assistant d’intelligence artificielle développé par Google. Celui-ci agit comme un véritable copilote capable d’assister les utilisateurs dans leurs tâches bureautiques quotidiennes.

Dans Google Docs, une nouvelle fonction baptisée “Help me create” permet par exemple de générer automatiquement un document complet à partir d’une simple instruction textuelle. L’IA s’appuie sur différentes sources contextuelles :

fichiers stockés sur Google Drive

conversations dans Gmail ou Google Chat

documents internes de l’entreprise

informations issues du web

Grâce à ces données, l’outil est capable de produire un premier brouillon structuré et déjà mis en forme. Il peut également adapter le style rédactionnel ou la mise en page en fonction d’un document de référence fourni par l’utilisateur.

Google Sheets et Slides dopés à l’intelligence artificielle

Les feuilles de calcul profitent également des capacités de Gemini. Dans Google Sheets, une simple requête écrite suffit désormais à générer automatiquement un tableau complet.

La fonction “Fill with Gemini” peut remplir les cellules à partir d’informations extraites d’e-mails, de conversations ou de fichiers internes. Selon les estimations de Google, ce processus serait jusqu’à neuf fois plus rapide qu’une saisie manuelle classique.

Les équipes de Google DeepMind et Google Research ont également conçu des outils permettant d’automatiser certaines tâches complexes, comme la planification d’emplois du temps ou l’organisation de projets via de simples instructions textuelles.

Du côté de Google Slides, Gemini peut désormais générer automatiquement une nouvelle diapositive en respectant la charte graphique d’une présentation existante. À terme, Google envisage même de permettre la création complète d’un diaporama à partir d’un unique prompt.

Une recherche intelligente dans Google Drive

L’intégration de l’intelligence artificielle s’étend également au stockage cloud. Dans Google Drive, la recherche de documents gagne en efficacité grâce à l’arrivée des AI Overviews, déjà testés dans Gmail.

Une nouvelle fonctionnalité, baptisée “Ask Gemini”, permettra d’interroger directement ses fichiers, e-mails ou événements d’agenda à l’aide d’une question en langage naturel.

Dans un premier temps, ces outils avancés seront disponibles uniquement pour certains utilisateurs aux États-Unis.

Vers une nouvelle ère de la productivité assistée par IA

Avec cette intégration massive de Gemini dans Workspace, Google poursuit sa stratégie visant à transformer les logiciels bureautiques traditionnels en plateformes intelligentes capables d’anticiper et d’automatiser les tâches.

La création de documents, l’analyse de données ou la production de présentations pourraient ainsi devenir beaucoup plus rapides et accessibles.

Cette évolution marque peut-être le début d’une mutation profonde du travail numérique, où l’intelligence artificielle agit désormais comme un véritable partenaire de productivité pour les particuliers comme pour les entreprises.