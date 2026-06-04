Découvrez la nouvelle ère de la formule 1 avec EA Sports f1 25 : pack saison 2026 

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En tant que jeu vidéo officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, le Pack Saison 2026 de F1 25 ouvre un nouveau chapitre avec de toutes nouvelles règles, voitures, pilotes, écuries et fonctionnalités de gameplay pour la Saison 2026 de F1, y compris l’arrivée très attendue du FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026. Cette année, la grille de départ de la F1 passe à onze écuries, avec l’arrivée de Cadillac, premier grand constructeur automobile américain à rejoindre les rangs de la F1, et celle de la marque emblématique Audi, forte de son héritage dans le sport automobile. La compétition s’intensifie encore davantage cette année grâce au tout nouveau mode Overtake et à l’aérodynamique active, qui permettront aux pilotes de se livrer à des duels au coude à coude jusqu’à la ligne d’arrivée.

EA SPORTS F1 25 : PACK SAISON 2026 propose les nouvelles fonctionnalités de jeu suivantes pour une expérience de course authentique inspirée de la Saison 2026 de F1®, avec de nouvelles écuries, de nouveaux pilotes et des voitures améliorées pour une compétition sans pareille :

Le Grand Prix d’Espagne fait ses débuts sur le tout nouveau circuit MADRING – Préparez-vous à faire la course sur le circuit MADRING, le premier nouveau circuit F1 depuis 2023, disponible uniquement dans le Pack Saison 2026 de F1 25. Situé à Madrid, ce circuit hybride, urbain et spécialement conçu mettra les joueurs au défi avec de l’action à grande vitesse sur 5,4 km et 22 virages riches en adrénaline. Le circuit MADRING n’est accessible qu’aux voitures de 2026, car ce circuit a été spécialement conçu pour la nouvelle saison.

Préparez-vous à faire la course sur le circuit MADRING, le premier nouveau circuit F1 depuis 2023, disponible uniquement dans le Pack Saison 2026 de F1 25. Situé à Madrid, ce circuit hybride, urbain et spécialement conçu mettra les joueurs au défi avec de l’action à grande vitesse sur 5,4 km et 22 virages riches en adrénaline. Le circuit MADRING n’est accessible qu’aux voitures de 2026, car ce circuit a été spécialement conçu pour la nouvelle saison. Entrez en piste avec les nouvelles écuries Cadillac et Audi Revolut F1 – La grille de F1 s’élargit à onze écuries en 2026, et le Pack Saison 2026 de F1 25 permet aux joueurs de prendre le volant aux côtés des nouveaux prétendants au titre. Vivez les sensations 100 % américaines de Cadillac, le premier grand constructeur automobile américain à rejoindre les rangs de la F1, ou découvrez les machines Audi Revolut, qui mettent en avant l’image de marque emblématique d’Audi et son héritage dans le sport automobile.

La grille de F1 s’élargit à onze écuries en 2026, et le Pack Saison 2026 de F1 25 permet aux joueurs de prendre le volant aux côtés des nouveaux prétendants au titre. Vivez les sensations 100 % américaines de Cadillac, le premier grand constructeur automobile américain à rejoindre les rangs de la F1, ou découvrez les machines Audi Revolut, qui mettent en avant l’image de marque emblématique d’Audi et son héritage dans le sport automobile. De nouveaux pilotes et le retour des favoris du public – Découvrez les nouveaux effectifs des écuries, avec les pilotes préférés des fans Valtteri Bottas et Sergio Perez en tête d’affiche de la toute nouvelle écurie Cadillac, qui apporteront à l’écurie américaine une expérience inestimable pour sa première saison. Chez Racing Bulls, Arvid Lindblad rejoint Liam Lawson, tandis qu’Isack Hadjar vient épauler Max Verstappen chez Oracle Red Bull Racing.

Découvrez les nouveaux effectifs des écuries, avec les pilotes préférés des fans Valtteri Bottas et Sergio Perez en tête d’affiche de la toute nouvelle écurie Cadillac, qui apporteront à l’écurie américaine une expérience inestimable pour sa première saison. Chez Racing Bulls, Arvid Lindblad rejoint Liam Lawson, tandis qu’Isack Hadjar vient épauler Max Verstappen chez Oracle Red Bull Racing. Pilotez la nouvelle génération de F1 – Qu’ils utilisent une manette ou un volant, les joueurs vivront les sensations fortes de la grille de départ de la F1 2026 avec des voitures plus légères et plus compactes, ainsi qu’une aérodynamique active de pointe pour une conduite plus réactive. Cette année, les joueurs auront un rôle plus important que jamais dans la prise de décisions encore plus tactiques et stratégiques tout au long d’une course. Choisissez le bon moment pour utiliser le nouveau mode Overtake pour un boost incroyable, parfait pour des dépassements stratégiques et des batailles intenses. De plus, profitez d’ajustements en temps réel de vos ailerons avant et arrière grâce à l’aérodynamique active, qui optimise votre vitesse dans chaque virage et sur chaque ligne droite. Pour une immersion encore plus totale sur la piste, les nouvelles aides du Pack Saison 2026 vous permettent de gérer tous les aspects techniques en coulisses.

Les joueurs découvriront de nouvelles fonctionnalités pour la Saison 2026 dans les modes Carrière de pilote, Mon écurie, Grand Prix, Contre-la-montre, Écran partagé et Multijoueur sans classement. Dans les modes Carrière de pilote et Mon écurie, les joueurs pourront lancer une nouvelle carrière en 2026 pour retrouver les derniers pilotes, écuries et règlements, ainsi que de nouveaux objectifs et un calendrier mis à jour incluant le nouveau Grand Prix d’Espagne. Dans le mode Mon écurie, les joueurs pourront personnaliser leur écurie pour devenir la douzième sur la grille de départ, puisque la grille officielle passe à onze écuries en 2026, avec l’arrivée de Cadillac et Audi.

Dans le cadre du lancement du Pack Saison 2026 de EA SPORTS F1 25, tous les joueurs de F1 25 découvriront un nouvel habillage en jeu et un nouveau visuel mettant en avant le contenu disponible à l’achat à partir du 3 juin 2026.

Les membres EA Play Pro bénéficient d’un accès illimité au Pack Saison 2026 de EA SPORTS F1 25. De plus, les membres EA Play reçoivent un bonus mensuel de 5 000 XP et profitent d’une réduction de 10 % sur les achats numériques EA, y compris les PitCoins et le Pack Saison 2026 de EA SPORTS F1 25.

F1 25 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC