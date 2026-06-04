Une date pour la version Nintendo Switch 2 de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier noir

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LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, acclamé par la critique, sortira dans le monde entier sur Nintendo Switch 2 le 18 septembre 2026. ​

De plus, la Collection Chaos (DLC), contenant le nouveau Mode Chaos avec le Joker et Harley Quinn en personnages jouables, sera aussi disponible le 18 septembre sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S, et PC (Steam & Epic Games Store) pour les possesseurs de la Deluxe Edition.

Les détenteurs de la Deluxe Edition de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, sur Nintendo Switch 2, recevront le contenu suivant dès sa sortie le 18 septembre :

Une minifigure jeu vidéo rétro LEGO Batman gratuite

Accès au DLC Collection Héritage, incluant de nouveaux costumes, véhicules et objets pour la Batcave inspirés de la série de jeux vidéo Batman : Arkham, de la série télévisée Batman: La Relève et un pack sur le thème musique de fête.

Accès au DLC Collection Chaos avec le nouveau Mode Chaos proposant le Joker et Harley Quinn comme personnages jouables, une nouvelle mission scénarisée et le pack Sinistre, incluant 7 nouveaux costumes (1 pour chacun des personnages jouables du jeu principal), 5 nouveaux objets pour la Batcave et 1 nouvelle Batmobile pour explorer le monde ouvert.

Le costume de Batman de The Dark Knight Returns, inspiré de la célèbre série de bandes dessinées, sera offert avec toutes les précommandes sur Nintendo Switch 2 (Standard et Deluxe Editions).