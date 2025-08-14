Découvrez la nouvelle promotion officielle des ICÔNES d’EA SPORTS FC 26

Partager Facebook

La promotion de cette année inclut un mélange de joueurs et joueuses légendaires qui ont inspiré les fans du monde entier par leur talent. Toutes les nouvelles ICÔNES sont dès à présent disponibles dans FC Mobile, tandis que les fans qui précommanderont* l’édition Ultimate d’EA SPORTS FC 26 avant le 26 août recevront l’une des quinze ICÔNES (non échangeables) lors du lancement en accès anticipé.

Les nouvelles ICÔNES à faire leur apparition dans EA SPORTS FC 26 sont :

Zlatan Ibrahimović

Alex Morgan

Andrés Iniesta

Toni Kroos

Caroline Seger

Giorgio Chiellini

Sissi

Francesco Totti

Marcelo

Steffi Jones

Oliver Kahn

Cha Bum-Kun

Avec sept des douze ICÔNES entrants récemment retraités, la promotion des ICÔNES FC 26 permet aux fans de célébrer les légendes qui ont façonné le football moderne. Les joueurs peuvent utiliser la nouvelle catégorie d’ICÔNES dans le mode Compétitif de Football Ultimate Team, en bénéficiant d’un dribble plus fluide, de passes plus rapides, d’une endurance accrue et d’un contrôle illimité.

Pour les fans du mode Clubs dans FC 26, certaines des nouvelles ICÔNES feront partie des 13 joueurs historiques servant d’inspiration pour des Archétypes distincts, offrant aux joueurs la possibilité d’adapter leur style de jeu. Chacun de ces nouveaux Archétypes disposera de caractéristiques uniques, ainsi que d’une nouvelle expérience de personnalisation permettant aux fans de mieux contrôler le développement de leur Pro.

Zlatan Ibrahimović (Cible)

Alex Morgan (Buteur)

Toni Kroos (Maestro)

Oliver Kahn (Gardien de but)

Andrés Iniesta (Créateur)

Dans le cadre de l’engagement continu d’EA SPORTS FC à intégrer les retours de la communauté, les joueurs de FC Mobile peuvent profiter dès maintenant de ​ toutes les nouvelles ICÔNES masculines. FC Mobile célébrera cette nouvelle promotion d’ICÔNES avec plusieurs nouveautés en jeu :

Chroniques

​Revivez les moments forts de la carrière de Zlatan Ibrahimović pour obtenir son élément de joueur ICÔNE pour votre FC Mobile Ultimate Team.

Challenges

​Complétez une série de défis en jeu tout au long des événements d’août pour obtenir des éléments de joueurs ICÔNE spécifiques pour votre FC Mobile Ultimate Team.

Événements en direct

​Nouveaux Événements en direct de FC Mobile avec des éléments de joueurs et des Star Pass.

Les fans qui précommanderont* l’Ultimate Edition d’EA SPORTS FC 26 avant le 26 août recevront 1 ICÔNE Début (non échangeable) parmi une sélection de 15 ICÔNES, incluant la nouvelle promotion des 26 ICÔNES ainsi que les favoris des fans comme R9, Thierry Henry et Steven Gerrard. L’ICÔNE Début sera disponible dès le lancement en accès anticipé et sera ensuite améliorée en version Champion en novembre.

Les ICÔNES Début, disponibles à partir du 19 septembre, mettront en avant un moment précoce de leur carrière où elles ont montré leur potentiel de talents générationnels.

disponibles à partir du 19 septembre, mettront en avant un moment précoce de leur carrière où elles ont montré leur potentiel de talents générationnels. Les ICÔNES Champion, disponibles à partir de novembre, célébreront un moment emblématique où le joueur a remporté un trophée majeur au cours de sa carrière, consolidant ainsi son statut d’ICÔNE.