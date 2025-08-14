L’irrésistible Capy Castaway est jouable sur Steam et montrera sa frimousse à la gamescom

Le monde délicieusement choupi de Capy Castaway est partout en ce mois d’août ! D’abord, une démo jouable gratuite est disponible dans le cadre de la Wholesome Games Celebration sur Steam, et ce jusqu’au 28 août prochain.

Ensuite, celles et ceux qui seront présents à la gamescom 2025 à Cologne auront la chance de rencontrer l’équipe de développement de Kitten Cup Studio, mais également de jouer à Capy Castaway sur l’Indie Arena Booth, Hall 10.2, Section 1 – S17.

Capy Castaway fera également partie du FGS Live From gamescom qui débutera le mercredi 20 août à 21h30, juste après le Future Games Show. Toutes les possibilités créatives offertes par le gameplay de Capy Castaway seront largement illustrées dans cet extrait, commenté par le Creative Director Saffron Aurora.