NHL 26 améliore le gameplay avec ICE-Q 2.0 et l’intégration des données NHL EDGE

L’année dernière, EA SPORTS a présenté ICE-Q, un nouveau système d’intelligence de gameplay qui améliore les déplacements et la réactivité des joueurs en jeu, offrant aux fans plus de contrôle et une expérience de hockey plus authentique. Pour NHL 26, les développeurs ont mit l’accent sur la vision fondatrice de l’ICE-Q, centrée sur les vraies données de hockey, en y intégrant les analyses basées sur les données de NHL EDGE afin d’influencer les performances des joueurs en jeu. Cela se traduit par une construction dynamique des lignes et des tactiques évolutives qui donnent vie au match. En somme, les joueurs contrôlés par l’IA commencent à réfléchir, se déplacer et jouer comme de véritables superstars de la NHL.

Voici un aperçu des différents aspects du jeu qui ont été améliorés grâce à ICE-Q 2.0 :

Attributs : Les données NHL EDGE qui alimentent ICE-Q 2.0 servent à définir des attributs de joueurs tels que l’accélération en patinage, la vitesse de pointe, la puissance du tir frappé et la puissance du tir du poignet. Cela permet de différencier les superstars en jeu et d’offrir aux joueurs des avantages stratégiques.

Tendances : Les données NHL EDGE permettent d'identifier les traits uniques et les comportements intangibles qui distinguent les superstars, et de les intégrer au jeu, aux côtés de leurs gestes signatures comme la position de tir basse de Draisaitl sur la ligne de but ou le style physique de Trouba. Vingt-deux tendances offensives et défensives distinctes permettent ainsi aux joueurs de la NHL dans NHL 26 de reproduire des performances plus vraies que nature.

Système de zone du gardien : Ce nouveau système offre aux joueurs un contrôle inédit entre les poteaux, avec des gardiens qui s'adaptent parfaitement, en se concentrant sur les angles et la profondeur pour réaliser des arrêts plus constants.Avec 81 nouvelles animations pour les arrêts à courte portée et les harponnages, les gardiens réagissent désormais avec une conscience accrue, suivant les changements de direction de la rondelle même après une première tentative d'arrêt, et offrant des réactions dynamiques et en temps réel lorsque le palet se rapproche dangereusement.

Présentation d'ICE-Q 2.0 : En plus de ressentir la différence avec ICE-Q 2.0, les joueurs la verront immédiatement grâce à toute une série de nouveaux éléments de présentation offrant des analyses détaillées et visuelles des performances des superstars. Les ralentis prolongés affichent désormais des données étendues allant des vitesses de tir et de patinage aux analyses de menace sur les occasions de marquer, les buts attendus et les zones d'arrêt. De nouveaux packs de ralentis visuels et sonores mettent en avant des récits séquentiels du match, tandis que les comparaisons de mises au jeu et les nouveaux angles de caméra renforcent l'immersion et la narration des retransmissions en jeu.

Facteurs X affinés et percutants

​Dans NHL 26, les Facteurs X ont été entièrement repensés pour donner vie aux superstars grâce à des capacités uniques et déterminantes. Les joueurs peuvent s’attendre cette année à des résultats tactiques variés : vitesse explosive, précision chirurgicale, force imparable, et bien plus encore ainsi qu’à une multitude de nouvelles animations uniques grâce aux 28 Facteurs X affinés et améliorés répartis en cinq catégories. Cela crée des effets de gameplay plus significatifs pour chaque Facteur X et garantit que chacun apporte une véritable différence stratégique à chaque partie.

De plus, les joueurs peuvent profiter du tout nouveau système de création de Facteurs X dans World of Chel pour concevoir, ajuster et expérimenter leurs configurations. Dans NHL 26, les Facteurs X sont désormais une arme redoutable sur la glace, qui donnent vraiment aux superstars l’impression d’être de véritables superstars.