Découvrez l’ATARI 2600+ PAC-MAN Edition

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Lancement mondial de l’ATARI 2600+ PAC-MAN Edition, une version réimaginée de la console classique, prévue pour le 31 octobre 2025. Ce nouveau produit célèbre également la collaboration historique entre ATARI et Bandai Namco Entertainment America Inc., créateur original de PAC-MAN.

En hommage à la romance vidéoludique qui a vu PAC-MAN arriver pour la première fois sur les consoles de salon via l’Atari 2600, ce nouveau modèle adopte le style emblématique du célèbre personnage. Pour enrichir l’offre, une gamme de joysticks colorés sera également disponible séparément.

Cette collaboration se décline à travers une offre variée destinée aux fans d’Atari et de PAC-MAN, comprenant :

L’ Atari 2600+ PAC-MAN Edition : cette toute nouvelle version de la console emblématique se pare du jaune caractéristique de PAC-MAN et arbore des icônes lumineuses à l’effigie des personnages. Le pack comprend également la cartouche de jeu « PAC-MAN Double Feature » ainsi que le joystick sans fil PAC-MAN CX-40 (jaune). L’ ATARI 2600+ PAC-MAN Edition sera disponible en précommande à partir du 23 juillet.

: cette toute nouvelle version de la console emblématique se pare du jaune caractéristique de PAC-MAN et arbore des icônes lumineuses à l’effigie des personnages. Le pack comprend également la cartouche de jeu « PAC-MAN Double Feature » ainsi que le joystick sans fil PAC-MAN CX-40 (jaune). L’ sera disponible en précommande à partir du 23 juillet. La cartouche « PAC-MAN Double Feature » : cette cartouche deux-en-un comprend PAC-MAN 7800, une version inédite inspirée de l’arcade, ainsi que PAC-MAN 2600, la toute première adaptation du jeu sur console de salon.

Les joysticks sans fil PAC-MAN CX40+ : disponibles séparément en cinq coloris inspirés des personnages emblématiques du jeu : jaune (PAC-MAN), bleu (Inky), rouge (Blinky), rose (Pinky) et orange (Clyde).

« L’ATARI 2600+ PAC-MAN Edition est bien plus qu’une simple console : elle incarne le point de départ de l’expérience vidéoludique à la maison. En réinventant cette console iconique dans le style inimitable de PAC-MAN, nous célébrons l’héritage de deux géants culturels qui ont marqué une génération de joueurs. Nous sommes fiers de donner vie à cette collaboration pour les collectionneurs, les fans, et toute une nouvelle génération d’amateurs de rétro gaming. », déclare Ben Jones, Directeur Commercial chez PLAION REPLAI.

L’ATARI 2600+ PAC-MAN Edition et les joysticks sans fil PAC-MAN CX40+ seront disponibles en précommande à partir du 23 juillet et seront commercialisés à compter du 31 octobre 2025. La cartouche « PAC-MAN Double Feature » fera quant à elle l’objet d’une sortie séparée plus tard dans l’année 2025.