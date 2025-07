Path of Exile 2 organise un défi Boss Rush à la Gamescom 2025

Partager Facebook

Participez au tout premier défi Boss Rush de Path of Exile 2 à la Gamescom de Cologne, situé dans le hall 6.1 sur stand C071-A-070. Mettez vos talents à l’épreuve dans l’épreuve ultime contre des ennemis redoutables. Gagnez de superbes récompenses et vivez des moments inoubliables au photomaton Vaal Orb du 20 au 24 août.

Le défi Boss Rush réunit quinze combats issus des différents actes de Path of Exile 2. Chaque participant·e dispose de vingt minutes pour vaincre autant d’ennemis que possible afin de remporter les récompenses suivantes :

Cinq ennemis vaincus – Casquette

Dix ennemis vaincus – Ensemble de pin’s

Quinze ennemis vaincus – T-shirt

Les joueur·euses qui auront vaincu les quinze ennemis en moins de vingt minutes seront félicité·es pour leurs efforts via un classement en contre la montre mis à jour en direct et affiché sur le stand Path of Exile 2.

Assistez à l’événement Boss Rush en un contre un pour suivre des duels de créateur·ices de contenu invité·es par le studio. Du 20 au 24 août, chaque jour de 13h00 à 15h00, chacun·e tentera de se hisser au sommet du classement quotidien. Les gagnant·es seront évalué·es en fonction du nombre d’ennemis vaincus et de la rapidité des participant·es. Chaque jour, le classement sera mis à jour et permettra de désigner un·e champion·ne.

Prenez des selfies inoubliables dans la zone Vaal Orb ! Les participant·es pourront prendre un selfie individuel sur le stand et générer un avatar Vaal exclusif à leur image en sélectionnant l’icône Vaal Orb. Entrez votre adresse e-mail ou scannez le QR code pour utiliser votre propre avatar Vaal. Repartez avec des goodies en publiant simplement votre avatar Vaal sur les réseaux sociaux : utilisez les hashtags #POE2 et #JUSTVAALIT et remportez des touches de clavier et un ensemble de pin’s.

Pour tenter votre chance, rendez-vous à la Gamescom de Cologne, dans le hall 6.1, sur le stand C071-A070, à proximité de l’entrée Ouest.

La mise à jour 0.3.0 de Path of Exile 2 sera disponible le 29 août.