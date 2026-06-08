Don’t Kill Them All en accès anticipé à l’automne 2026

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Fika Productions dévoile une toute nouvelle bande-annonce pour Don’t Kill Them All, en plus d’une nouvelle démo jouable à découvrir en amont du prochain Steam Néo Fest. Le jeu de construction de base aux combats tactiques, qui vous demande d’aider une fine brochette d’Orcs à gérer leurs émotions, entrera en Accès Anticipé à l’automne prochain.

Cette démo inédite offre un nouvel aperçu du mélange détonnant entre gestion et stratégie au tour par tour proposé par Don’t Kill Them All : plus de possibilités, un max d’options de personnalisation et la tâche pas si évidente de maintenir le niveau de rage de vos Orcs sous contrôle vous y attendent. Explorez, pillez, combattez autant que possible, mais pensez bien à fuir avant que vos ouailles n’explosent et commencent à TUER TOUT LE MONDE !

Menez votre Clan, mais gérez sa rage !

Dans un monde où les Orcs sont au sommet de la chaîne alimentaire, il revient au chef de guerre (c’est à dire vous !) de guider le clan pour reconstruire un semblant de communauté. Dans des environnements générés de manière procédurale et constellés de PNJ étranges, triompher des multiples dangers de chaque expédition vous permettra de débloquer de précieux secrets. Empêchez votre clan d’exploser et de rentrer dans une frénésie meurtrière…qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

Construisez un nid douillet (entre deux raids meurtriers)

Quand le sang a fini de couler, il est temps de revenir au camp pour se consacrer à la partie calme (et mignonne !) de la vie des Orcs. Transformez votre petite colonie en forteresse florissante qui regorge de nouveaux bâtiments : vos orques pourront s’y détendre voire cultiver de nouvelles passions qui s’avéreront bien utiles. En aménageant le campement, vous offrirez à votre joyeuse troupe de nouvelles façons de récupérer après les combats épuisants et débloquerez de puissantes capacités inédites.

Jetez-vous dans la bataille avec la nouvelle démo de Don’t Kill Them All !

Cette nouvelle version d’essai apporte son lot d’ajouts et d’améliorations qui raffinent l’expérience Don’t Kill Them All :

Bâtissez un véritable foyer : utilisez les ressources durement gagnées lors de vos raids pour construire de nouvelles structures et personnaliser votre campement avec un peu de déco : cela débloquera de nouveaux passe-temps, activités et passions pour vos Orcs.

utilisez les ressources durement gagnées lors de vos raids pour construire de nouvelles structures et personnaliser votre campement avec un peu de déco : cela débloquera de nouveaux passe-temps, activités et passions pour vos Orcs. La carte du monde comme table de guerre : sélectionnez des points d’accès stratégiques et planifiez vos raids en fonction des ressources nécessaires pour accélérer la progression de votre clan.

sélectionnez des points d’accès stratégiques et planifiez vos raids en fonction des ressources nécessaires pour accélérer la progression de votre clan. Vos prisonniers sont des opportunités : capturez des unités ennemies lors de vos raids et enfermez-les dans la prison de votre camp pour en extraire des ressources précieuses.

capturez des unités ennemies lors de vos raids et enfermez-les dans la prison de votre camp pour en extraire des ressources précieuses. Plongez facilement dans l’action : la refonte du système de quête et le tutoriel amélioré permettent désormais de se familiariser rapidement avec les mécaniques atypiques du jeu.

la refonte du système de quête et le tutoriel amélioré permettent désormais de se familiariser rapidement avec les mécaniques atypiques du jeu. Développez votre arsenal et votre camp : récoltez de nouvelles ressources pour fabriquer des équipements inédits, comme la Lance-champignon (fabriquée en récoltant les restes de malheureux prisonniers du peuple champignon) ou un modeste pot en terre cuite que vous pourrez arborer fièrement au combat. Débloquez de nouvelles structures et renforcez votre clan pour les batailles à venir.

La nouvelle démo de Don’t Kill Them All est disponible sur Steam et participera au prochain Steam Néo Fest du 15 au 22 juin.