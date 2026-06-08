SEGA relance Crazy Taxi avec une nouvelle aventure qui dépasse les frontières

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Pendant la conférence XBOX Games Showcase 2026, SEGA of America a officiellement annoncé Crazy Taxi: World Tour, un tout nouvel opus pour la série légendaire qui mélange action débridée et pilotage échevelé. La nouvelle bande-annonce, accompagnée de la piste iconique « All I Want » de The Offspring, suit Axel, le protagoniste bien connu de la série, dans une course à haute vitesse dans une ville familière. Une mystérieuse nouvelle conductrice débarque alors pour l’envoyer dans une nouvelle aventure aux quatre coins du monde. La sortie de Crazy Taxi: World Tour est prévue en 2027.

Piloté par le créateur originel de Crazy Taxi Kenji Kanno, Crazy Taxi: World Tour vous propulse dans une aventure à fond la caisse qui vous mènera tout autour du globe. La nouvelle campagne scénarisée World Tour vous invite à pourchasser les mystérieux bandits masqués qui ont volé le taxi adoré d’Alex, tout en remplissant des missions et des défis extrêmes !

Les nouvelles fonctionnalités incluent :

Nouvelles cartes et missions : parcourez des terrains variés dans cinq villes uniques

: parcourez des terrains variés dans cinq villes uniques Modes multijoueur : jouez contre vos amis ou contre d’autres personnes venues du monde entier !

: jouez contre vos amis ou contre d’autres personnes venues du monde entier ! Nouveaux véhicules et personnalisation : déverrouillez tout un tas de véhicules et d’options de personnalisation pour créer votre bolide rien qu’à vous !

: déverrouillez tout un tas de véhicules et d’options de personnalisation pour créer votre bolide rien qu’à vous ! Mode classique : redécouvrez les aventures des anciens jeux avec le mode Arcade

D’autres informations seront dévoilées ultérieurement.

Crazy Taxi: World Tour sera disponible sur XBOX Series X|S, XBOX sur PC, Steam, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.