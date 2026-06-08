Call of Duty: Modern Warfare 4 lève le voile sur son mode DMZ

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En conclusion du Xbox Showcase, Call of Duty: Modern Warfare 4 a présenté son troisième mode de jeu principal. Après en avoir révélé davantage sur le mode campagne et le multijoueur, découvrez l’approche inédite de Modern Warfare 4 sur l’extraction shooter, avec un mode DMZ entièrement repensé.

Conçu autour de l’exploration, de la narration environnementale et des opérations à haut risque, DMZ offre aux joueurs une grande variété de mécaniques de jeu. Missions scénarisées, opérations dynamiques aux objectifs multiples ou mode libre pour une exploration sans limite, le tout dans un monde partagé où PvP et PvE se confondent, voilà ce qui attend ceux qui seront assez courageux pour se déployer dans la zone d’exclusion.

Piller, combattre, négocier, trahir. Tout ça n’a aucun sens en l’absence d’une extraction effectuée avec succès.