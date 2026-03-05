MacBook Neo : Apple lance un Mac à CHF 579.-, mais avec de gros compromis

Avec le MacBook Neo, Apple propose son ordinateur portable le moins cher. Mais ce Mac bon marché sacrifie plusieurs technologies pour atteindre ce prix. Pas de miracles!

Proposer un ordinateur portable estampillé Apple à un tarif comparable à celui d’un smartphone milieu de gamme relève presque du tour de force. Avec le nouveau MacBook Neo, la firme de Cupertino tente précisément cet exercice. Affiché à partir de CHF 579.-, ce modèle entend ouvrir l’écosystème macOS à un public plus large. Mais pour atteindre ce prix inédit dans l’univers des ordinateurs portables d’Apple, le constructeur a dû consentir à de nombreuses concessions techniques.

Une puce d’iPhone au cœur du MacBook Neo

La première surprise se trouve au centre même de la machine. Contrairement aux autres ordinateurs de la gamme Mac, qui reposent sur les processeurs Apple Silicon de la série M, ce modèle adopte la puce A18 Pro. Il s’agit du même processeur qui équipe l’iPhone 16 Pro.

Si cette puce se révèle particulièrement performante dans un smartphone, son architecture à six cœurs et l’absence totale de ventilation active pourraient limiter ses performances dans un ordinateur portable soumis à des charges de travail prolongées. Apple met d’ailleurs en avant des comparaisons prudentes, mesurant les performances face à des PC équipés de processeurs milieu de gamme, plutôt que face aux MacBook Air plus récents.

Une mémoire vive limitée pour 2026

Le principal point de friction concerne la mémoire. Le MacBook Neo embarque seulement 8 Go de mémoire unifiée, sans possibilité d’extension sur la version d’entrée de gamme.

Même si macOS est réputé pour son optimisation de la gestion de la RAM, cette capacité pourrait rapidement devenir insuffisante dans un contexte où les applications et les modèles d’intelligence artificielle exigent de plus en plus de ressources. L’ouverture simultanée de nombreuses pages web ou l’utilisation d’outils de création visuelle risque ainsi de saturer rapidement le système.

Une connectique minimaliste

Pour maintenir son prix compétitif, Apple a également simplifié la connectique. Le MacBook Neo dispose bien de deux ports USB-C, mais leurs capacités diffèrent sensiblement.

Le port situé à gauche supporte la norme USB 3 et peut atteindre 10 Gbit/s tout en gérant l’affichage externe. Celui placé sur la tranche opposée se limite en revanche à la norme USB 2, plafonnant à 480 Mbit/s. Une limitation notable qui marque également l’absence de la technologie Thunderbolt, pourtant devenue un standard sur les Mac plus récents.

Les utilisateurs professionnels regretteront aussi l’absence d’un lecteur de carte SD. Côté connectivité sans fil, la machine prend en charge le Wi-Fi 6E mais ne propose pas la norme Wi-Fi 7.

Un écran correct, mais sans technologies avancées

L’écran de 13 pouces adopte une dalle LCD Liquid Retina offrant une luminosité maximale de 500 nits, comparable à celle du MacBook Air. Toutefois, plusieurs technologies avancées disparaissent pour réduire les coûts.

La fluidité de la technologie ProMotion à 120 Hz n’est pas présente, pas plus que la fonction True Tone qui ajuste automatiquement la température des couleurs selon l’environnement lumineux.

La webcam reste quant à elle limitée à une définition 1080p et abandonne la fonction Center Stage, appréciée pour son cadrage automatique lors des visioconférences.

Accessoires et fonctionnalités sacrifiés

Dans une démarche présentée comme écologique, Apple a également supprimé l’adaptateur secteur de la boîte. Les acheteurs devront donc se procurer séparément un chargeur de 20 W s’ils n’en possèdent pas déjà un.

La version d’entrée de gamme ne dispose pas non plus du capteur d’empreintes digitales Touch ID. Cette fonctionnalité, devenue incontournable pour beaucoup d’utilisateurs, n’apparaît que sur la version supérieure facturée 100 francs de plus.

D’autres concessions concernent le clavier, dépourvu de rétroéclairage, et le trackpad qui ne bénéficie pas de la technologie de détection de pression utilisée sur les modèles plus haut de gamme.

Un système audio très simplifié

Sur le plan sonore, le MacBook Neo se contente d’un système à deux haut-parleurs. Apple met en avant la compatibilité avec le Dolby Atmos et l’audio spatial, mais cette configuration reste nettement moins immersive que les systèmes à quatre ou six haut-parleurs présents sur les MacBook Air et Pro récents.

Les microphones, au nombre de deux, intègrent un système de captation directionnelle pour réduire les bruits ambiants. Cette solution reste toutefois plus basique que les configurations audio des modèles supérieurs.

La prise casque, enfin, ne prend pas en charge les casques à haute impédance.

Une autonomie prometteuse… mais variable

Apple annonce une autonomie pouvant atteindre 16 heures, ce qui constitue un argument de poids pour les étudiants ou les travailleurs mobiles. Cependant, cette estimation repose sur un usage relativement léger. Des tâches plus exigeantes, visioconférences prolongées, retouche d’images ou développement, pourraient réduire sensiblement cette durée.

La recharge reste également modeste, avec une puissance limitée à 20 W.

Un Mac d’entrée de gamme pour découvrir l’écosystème Apple

Avec le MacBook Neo, Apple réussit un pari audacieux : proposer un ordinateur portable macOS à moins de 600 francs. Cette machine s’adresse avant tout aux utilisateurs souhaitant découvrir l’écosystème Apple ou disposer d’un outil de travail léger pour la bureautique, la navigation web et la rédaction.

En revanche, les professionnels de la création, les développeurs ou les utilisateurs exigeants pourraient rapidement se heurter aux limites de cette configuration minimaliste. Le MacBook Neo apparaît ainsi comme une porte d’entrée abordable dans l’univers Mac, mais certainement pas comme un remplaçant des MacBook Air ou Pro plus complets.