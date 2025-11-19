Découvrez le 45ème personnage d’Overwatch 2

Le 45e personnage d’Overwatch 2 sort de l’ombre pour bâtir un empire par la violence. Sa nouvelle bande-annonce lève le voile sur l’héroïne italienne qui a transformé l’avenir qui lui a été volé en une arme redoutable.

Privée de son héritage et écartée de la place qui lui revenait de droit, la Lupa s’est hissée au rang de légende dans l’univers brutal des combats d’arènes du Colosseo. Avec chaque victoire, son influence a grandi. Mais au-delà de l’arène, les rumeurs sur le passé de Vendetta prolifèrent – on dit que son héritage serait directement lié au premier conflit entre Overwatch et la Griffe.

Ayant trouvé sa place parmi l’élite de l’arène, elle élimine ses ennemis avec une précision impitoyable et majestueuse. Sous la surface, ses ambitions sont bien plus profondes. Chaque victoire dans l’arène des gladiateurs est une étape calculée qui la rapproche de son but ultime.

