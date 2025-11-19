La guerre pour le minerai est lancé avec EVE Online Catalyst

Partager Facebook

La collecte de minerai a boosté l’économie du jeu, entièrement contrôlée par la communauté, depuis plus de 20 ans. Chaque vaisseau, échange commercial et conflit part de là. Catalyst rebat les cartes de manière radicale en bouleversant l’exploitation minière, l’exploration et la navigation interstellaire pour une expérience de jeu plus accessible que jamais.

Pour célébrer le lancement de Catalyst, CCP Games organise un stream dédié à EVE Online sur Twitch depuis l’intérieur d’une grotte de lave, profondément enfouie dans la roche volcanique islandaise, le 19 novembre 2025 à 20:30 (heure française). À l’intérieur du tunnel de lave Raufarhólshellir, situé dans le système volcanique Brennisteinsfjöll, cette expérience souterraine mêle harmonieusement le spectacle et la narration. L’extension est centrée sur les fondations mêmes d’EVE – exploitation minière, transformation et construction de zéro – donc le fait de streamer depuis l’intérieur de la roche volcanique est une évocation littérale de l’esprit de Catalyst : « tout ça à partir d’un simple rocher »

Les mystérieuses fractures hyperspatiales riches en prismaticite, un nouveau minerai puissant, se forment par vagues, déclenchant une véritable ruée vers les ressources à travers New Eden. Les Capsuliers qui souhaitent récupérer autant de prismaticite que possible doivent braver les champs de phase des espaces à sécurité faible ou nulle, avant que les sites ne s’effondrent. Ou que leurs rivaux ne débarquent pour en découdre et accaparer les précieuses ressources.

Avec ce nouvel arc épique, une nouvelle aventure narrative s’ouvre pour la communauté, introduisant les nouveaux systèmes de jeu et récompenses dans un format particulièrement accessible. Une fois terminé, vous mettez la main sur le Pioneer, un nouveau destroyer d’extraction minière, ainsi qu’une meilleure compréhension de l’écosystème minier d’EVE Online. Vous voilà parfaitement équipé pour faire des choix éclairés lors de votre exploitation minière.

Les points clés de l’extension Catalyst :

Fractures hyperspatiales et prismaticite : ces fractures volatiles et limitées dans le temps permettent de localiser des Astéroïdes de Phase riches en prismaticite, un nouveau minerai instable. Les Capsuliers peuvent tenter leur chance avec un reprocessing aléatoire ou choisir un autre minerai de base vers lequel retransformer la prismaticite, ce qui leur donne davantage de contrôle pour alimenter l’industrie minière et influencer l’économie d’EVE Online, entièrement dirigée par les joueurs.

Pioneer, nouveau destroyer d'extraction minière : première embarcation du genre, il constitue le compromis idéal entre une frégate d'extraction minière et une barge. Très accessible, ce vaisseau peut être piloté par les clones Alpha et amélioré par les Omegas, offrant une excellente porte d'entrée au gameplay industriel d'EVE Online.

Odysseus, nouveau vaisseau d'exploration : les explorateurs patentés tireront pleinement avantage de ce bâtiment très attendu, dont la portée étendue le destine aux expéditions dans l'espace lointain. Doté d'une soute gigantesque et d'une baie de maintenance intégrée, il peut se téléporter tout en étant dissimulé. Parfait pour partir à la recherche de trésors stellaires lors de missions prolongées dans des régions inexplorées.

Interface de minage améliorée : les cycles d'exploitation minière sont plus rapides et plus immersifs grâce à la nouvelle superposition de scan. L'ajout de données en temps réel et d'affichages codés par couleur permettent aux pilotes de déterminer rapidement la valeur des astéroïdes rencontrés.

Carte en 2D : avec sa mise en page claire basée sur des nœuds, la très attendue nouvelle carte 2D offre différentes façons de visualiser New Eden tout en restant familière et reconnaissable. Regroupez les étoiles par constellation ou par région, utilisez les flèches pour suivre les sauts régionaux et activez/désactivez la visualisation de la portée de saut d'un vaisseau en fonction de vos besoins.

Interface de la carte repensée : personnalisez l'aspect et le ressenti des cartes 2D et 3D pour une visualisation rapide des données importantes. Une nouvelle catégorie de filtre minier aide à la découverte de minerai dans les ceintures et anomalies proches.

Mutaplasmides d'extraction minière et coups critiques : de nouvelles options de personnalisation et des pics de rendement aléatoires rendent l'extraction des ressources plus imprévisible, plus captivante et plus gratifiante.

Journaux de PLEX : votre historique personnel de transactions de PLEX offre plus de transparence sur vos diverses activités.

EVE Online: Catalyst offre de nouvelles manières de collaborer, de s’affronter et de faire du profit au sein de son vaste univers. Chaque exploitation minière peut devenir un point stratégique dans l’économie florissante de New Eden : contrôlez le minerai et vous contrôlerez tout.