Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.

Véritable chef d’œuvre, ce drame policier est un de nos gros coups de cœur de l’année 2025. Dans ce film inspiré de faits réels, Dominik Moll revient sur la crise des gilets jaunes. Il nous livre une enquête rigoureuse et passionnante avec ses fausses pistes et ses rebondissements. Impeccable de justesse, Lea Drucker est absolument bluffante. Un polar exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte !

Dossier 137

Un film de Dominik Moll

Avec Léa Drucker, Jonathan Turnbull, Mathilde Roehrich, Pascal Sangla, Claire Bodson, Julien Lilti

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 115 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 19 novembre 2025