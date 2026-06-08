Découvrez le nouveau trailer de Castlevania: Belmont’s Curse

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée lors du Xbox Games Showcase, avec de nouvelles séquences de gameplay, d’environnements et de boss inédits, ainsi que l’illustration originale créée par le célèbre artiste manga et illustrateur Katsuya Terada. La bande-annonce révèle Rose Belmont, fille de Trevor Belmont, alors qu’elle se fraie un chemin sous les catacombes de Paris et dans les sombres couloirs du château de Dracula, offrant un aperçu des combats axés sur l’exploration, de l’atmosphère gothique et des mécaniques de jeu emblématiques du titre.

Castlevania: Belmont’s Curse est un jeu d’action et d’exploration en 2D, développé conjointement par KONAMI et Evil Empire, avec l’aide consultative du studio indépendant Motion Twin. L’histoire se déroule à Paris, en France, en 1499, soit 23 ans après les événements de Castlevania III: Dracula’s Curse. Rose Belmont, fille du héros ayant vaincu Dracula, Trevor Belmont, part affronter des monstres tout en explorant les rues de Paris et le château de Dracula, en utilisant une variété d’armes et de compétences, dont le fouet sacré « Tueur de Vampire ».

Les éditions Midnight numériques et physiques de Castlevania: Belmont’s Curse incluent des costumes alternatifs pour Rose Belmont, une galerie numérique de musiques et d’illustrations, ainsi qu’un objet relique en jeu.

La précommande ou le préachat de n’importe quelle édition du jeu permettra également d’obtenir un costume supplémentaire de style Alucard pour Rose Belmont.

La précommande ou le préachat de l’édition physique Midnight, auprès de certains revendeurs EMEA sélectionnés annoncés ultérieurement, inclura également un SteelBook® Castlevania: Belmont’s Curse exclusif en tant qu’objet physique bonus. Également disponible auprès de certains revendeurs EMEA : une carte de tarot premium représentant Rose Belmont, avec une illustration exclusive de l’artiste et illustrateur Katsuya Terada. Veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour connaître la disponibilité et les stocks du SteelBook® ou de la carte de tarot.

Édition numérique standard Édition numérique Midnight Édition physique Midnight Jeu principal Jeu principal Jeu principal Galerie numérique de musiques et d’illustrations Galerie numérique de musiques et d’illustrations Costume style Trevor Costume style Trevor Costume style Sypha Costume style Sypha Objet : Family’s Grace (relique) Objet : Family’s Grace (relique) Bonus de précommande numérique Bonus de précommande numérique Bonus d’achat anticipé Costume style Alucard Costume style Alucard Costume style Alucard

Bonus de préachat / bonus de précommande

Costume style Alucard

Castlevania: Belmont’s Curse Midnight Edition

Jeu principal

Galerie numérique de musiques et d’illustrations : inclut 71 morceaux du jeu

3 objets bonus en jeu : Costume style Trevor / Costume style Sypha / Family’s Grace (relique)

Castlevania: Belmont’s Curse sera disponible le 15 octobre 2026 sue PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox sur PC et Steam

La date de sortie et la date d’ouverture des précommandes de la version Nintendo Switch seront annoncées ultérieurement.