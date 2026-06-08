Spyro revient avec une toute nouvelle aventure flambant neuve 

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Toys for Bob, le studio à l’origine des jeux acclamés par la critique Spyro: Reignited Trilogy et Crash Bandicoot 4: It’s About Time, a annoncé Spyro: A Realm Beyond, une toute nouvelle aventure de Spyro qui sortira au printemps 2027.

Pour la première fois depuis près de vingt ans, Spyro fait son grand retour dans une aventure totalement originale proposant un tout nouvel univers, des possibilités d’exploration élargies et un gameplay inédit qui font évoluer l’expérience classique de manière passionnante.

Conçu pour plaire à une nouvelle génération tout en offrant aux fans de longue date une expérience totalement inédite, Spyro: A Realm Beyond invite les joueurs à partir à l’aventure, à faire des découvertes et à prendre leur envol comme jamais auparavant. Oui, vous avez bien lu : non pas planer, ni se contenter de quelques niveaux de vol limités. Un véritable vol de dragon.

Le célèbre comédien de doublage Tom Kenny reprend le rôle de Spyro, faisant entrer l’emblématique dragon violet dans une nouvelle ère pleine d’audace.