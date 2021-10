Découvrez le trailer Histoire de la Cour des Hiboux de Gotham Knights

Partager Facebook

La vidéo présente le principal antagoniste du jeu, la légendaire Cour des Hiboux, une société secrète composée des familles les plus riches de Gotham City. Le trailer présente également Oswald Cobblepot (également connu sous le nom de Pingouin), le célèbre super-vilain DC, qui semble connaître des détails importants sur ce prédateur silencieux et la menace qu’il représente pour Gotham et sa nouvelle garde de Justiciers DC : Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin.

Dans le cadre du DC FanDome, les fans ont aussi pu découvrir une vidéo présentant les coulisses de Gotham Knights, avec Jim Lee (artiste de comics, éditeur et Chef créatif chez DC), Scott Snyder (scénariste et cocréateur de « La Cour des Hiboux »), Greg Capullo (artiste de comics et cocréateur de « La Cour des Hiboux »), Patrick Redding (Directeur Créatif de Gotham Knights chez Warner Bros. Games Montréal) et Ann Lemay (Directrice de la narration de Gotham Knights chez Warner Bros. Games Montréal), qui expliquent le processus créatif de cette Cour des Hiboux, transposée dans le monde interactif de Gotham Knights.

Gotham Knights permet aux joueurs d’incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, une nouvelle garde de Justiciers DC qui doivent se dresser en tant que protecteurs de Gotham City, à la suite de la mort de Batman. Le jeu sera jouable en solo ou en coopératif en ligne à deux joueurs.