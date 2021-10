Nouveau trailer de Suicide Squad : Kill the Justice League révélé au DC FanDome

Partager Facebook

Présenté au DC FanDome, le tout nouveau trailer met en lumière les origines de la célèbre Task Force X d’Amanda Waller (alias Suicide Squad) alors que Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark ont pour mission d’éliminer les plus grands super-héros DC du monde : la Justice League. Suicide Squad : Kill the Justice League propose une intrigue originale se déroulant dans le monde ouvert de Metropolis, et dans laquelle les quatre super-vilains DC doivent combattre des envahisseurs extraterrestres aidés par les super-héros DC, dont l’objectif est maintenant de détruire la ville qu’ils voulaient avant protéger. De plus, les membres de la Suicide Squad disposent de charges explosives mortelles implantées dans leur tête qui pourraient se déclencher au moindre signe de résistance.

Suicide Squad : Kill the Justice League sera disponible dans le monde entier en 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Pour plus d’informations, visitez SuicideSquadGame.com