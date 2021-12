Découvrez les clans Diamant et Perle du jeu Légendes Pokémon : Arceus

Partager Facebook

The Pokémon Company International et Nintendo ont dévoilé de nouvelles informations concernant le jeu très attendu Légendes Pokémon : Arceus, ainsi qu’une bande-annonce inédite. Légendes Pokémon : Arceus sortira le vendredi 28 janvier 2022, exclusivement sur Nintendo Switch. Le jeu est déjà disponible en précommande.

Les deux clans de la région de Hisui : le Clan Diamant et le Clan Perle

Outre le Groupe Galaxie, la région de Hisui abrite deux autres organisations : le Clan Diamant et le Clan Perle.

Les membres du Clan Diamant évoquent souvent l’importance de savourer l’instant présent et de profiter des moments passés en compagnie de ses alliés. Dans le Clan Perle, l’accent est plutôt mis sur l’importance de valoriser les vastes étendues de terre que l’on partage avec son entourage.​

Bien que ces clans possèdent des croyances distinctes, ils partagent de nombreuses similitudes. En effet, leurs membres portent des vêtements conçus pour ressembler à certains Pokémon, et ils rendent tous hommage à des Pokémon spéciaux qu’ils appellent Rois et Reines. De plus, les deux clans possèdent des Gardiennes et Gardiens qui sont au service de ces Pokémon monarques.

Les jeunes chefs à la tête des clans Diamant et Perle​

Adamantin​

Adamantin dirige le Clan Diamant et son partenaire Pokémon est Phyllali.​

Ce jeune homme audacieux déteste perdre son temps et privilégie les actions rapides sans trop se soucier des détails.

Nacchara​

Nacchara dirige le Clan Perle et a pour partenaire Pokémon Givrali.​

En tant que cheffe, elle croit sincèrement qu’il est nécessaire d’explorer la vaste région de Hisui. Bien qu’elle se méfie de vous lors de votre première rencontre, elle finira par vous faire confiance une fois que vous aurez aidé à apaiser les Pokémon monarques.​

La Compagnie Ginkgo

​Plusieurs marchands itinérants regroupés sous l’enseigne de la Compagnie Ginkgo opèrent dans la région de Hisui. Originaires d’ailleurs, les membres de la Compagnie Ginkgo voyagent à travers Hisui en vendant des marchandises acquises çà et là.

Ajoutez le Pokémon fabuleux Darkrai à votre équipe dans Légendes Pokémon : Arceus

Si vous possédez une sauvegarde de Pokémon Diamant Étincelant ou de Pokémon Perle Scintillante sur votre console Nintendo Switch, vous pourrez participer à une mission de recherches dans Légendes Pokémon : Arceus qui vous permettra de croiser le Pokémon fabuleux Darkrai ! Vous pourrez également recevoir l’Ensemble Team Galaxie.

Darkrai​

On raconte que ce Pokémon peut endormir les humains et leur causer d’horribles cauchemars lors des nuits sans lune.​

Catégorie : Pokémon Noirtotal

Type : Ténèbres

Taille : 1,5 m

Poids : 50,5 kg

Pour plus d’informations sur Légendes Pokémon : Arceus, rendez-vous sur Pokemon.fr/LegendesArceus.