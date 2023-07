Return to Monkey Island débarque sur mobile le 27 juillet

Partager Facebook

Oyé, amis gamers mobile ! Le très apprécié Return to Monkey Island s’apprête à prendre le large sur App Store et Google Play. Les apprentis pirates et fans absolus de cette licence légendaire sont invités à l’abordage du titre de Terrible Toybox, sur téléphone et tablette à compter du 27 juillet prochain. Les préinscriptions sont ouvertes si vous ne pouvez vraiment pas attendre plus longtemps !

Retournez au cœur des Caraïbes pour plonger dans les mystères et intrigues germés il y a plus de 30 ans dans les cerveaux des facétieux Ron Gilbert et Dave Grossman. Return to Monkey Island poursuit l’histoire de l’apprenti pirate Guybrush Threepwood et conclut le scénario du Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge de 1991 : ses créateurs peuvent désormais mettre le cap sur de nouveaux horizons toujours plus loufoques, car la boucle est enfin bouclée.