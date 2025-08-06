Découvrez les origines d’ASKA dans METAL EDEN, le FPS de science-fiction survolté par les créateurs de RUINER,

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Il est temps de s’immerger dans l’univers énigmatique et immersif de METAL EDEN. Les joueurs vont prendre part à un voyage saisissant au cœur de la planète Moebius, où les vestiges de l’humanité sont piégés dans des noyaux en décomposition, dont ASKA pourrait bien être la clé de leur survie.

Son passé enfoui refait surface alors qu’elle affronte l’héritage dévastateur de la Bombe d’Érosion et de sa propre transformation d’être humain en arme vivante.

METAL EDEN propose un FPS sci-fi haletant qui explore un monde où la conscience humaine a transcendé la chair, résidant désormais dans des robots.

Avec 8 missions uniques et un univers façonné à la main qui embrasse la dimension cybernétique de la vie, le jeu plongera les joueurs dans un monde artificiel où ils s’engageront dans une guerre cybernétique, contrôleront une hyper unit surpuissante et découvriront les mystères d’un paradis perdu.