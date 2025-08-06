Affrontez les insectes dans le Chapitre 6 – Saison 4 de Fortnite Battle Royale

Partager Facebook

Les insectes ont infesté l’ile Battle Royale, et les joueurs de l’O.X.R., la force de défense anti-insectes, vont devoir repousser la vermine à l’aide d’un arsenal de haute technologie dans Fortnite BR Chapitre 6 – Saison 4 : Alerte aux insectes !

Zones grouillantes : La Ruche présente une forte activité entomique, mais les joueurs peuvent se rendre dans la caserne du QG de l’O.X.R. pour recevoir des directives de missions afin de procéder à l’écrabouillage. Attention au Ranger’s Ruin , l’ancien laboratoire d’armement de l’O.X.R. qui a succombé à l’infestation et croule désormais sous un butin de qualité.

présente une forte activité entomique, mais les joueurs peuvent se rendre dans la caserne du pour recevoir des directives de missions afin de procéder à l’écrabouillage. Attention au , l’ancien laboratoire d’armement de l’O.X.R. qui a succombé à l’infestation et croule désormais sous un butin de qualité. Insecticide : Des joueurs de différents rangs de l’O.X.R. affrontent des insectes de toutes les tailles : les grouilleurs , qui se trouvent en bas de la chaîne alimentaire, les bombardeurs , qui gardent les nids, et les reines , généralement enfouies profondément sous terre. Augmentez votre rang pour accéder à du butin et à des armes exotiques, tirez avec le bras bombardeur , et planez dans les airs à bord du Choppa requin-marteau tout en changeant de siège pour utiliser le canon.

Des joueurs de différents rangs de l’O.X.R. affrontent des insectes de toutes les tailles : les , qui se trouvent en bas de la chaîne alimentaire, les , qui gardent les nids, et les , généralement enfouies profondément sous terre. Augmentez votre rang pour accéder à du butin et à des armes exotiques, tirez avec le , et planez dans les airs à bord du tout en changeant de siège pour utiliser le canon. Bénédictions du cocon et médaillons : Récupérez de nouvelles bénédictions, telles que la bénédiction de visée agile et la bénédiction de météorologue accompli , dans les coffres O.X.R . et les réserves de la Ruche disséminés sur l’île, les armureries de l’O.X.R. , les ravitailleurs et en tant que récompense d’objectif de milieu de partie ! En complément, battez la reine dans certains points d’intérêt afin de gagner des armes mythiques et des médaillons.

Récupérez de nouvelles bénédictions, telles que la et la , dans les . et les disséminés sur l’île, les , les ravitailleurs et en tant que récompense d’objectif de milieu de partie ! En complément, battez la reine dans certains points d’intérêt afin de gagner des armes mythiques et des médaillons. Passe de combat Alerte aux insectes : Débloquez les récompenses gratuites et premium du Passe de combat en gagnant de l’XP dans n’importe quelle expérience Fortnite ! Acheter le Passe de combat débloque automatiquement le Spartan l’UNSC, et la progression permet d’obtenir le Ranger vert. À partir du 16 septembre, complétez des quêtes afin de débloquer la tenue amalgamée Dino Megazord !

Vous cherchez le reste des Rangers ? Découvrez le pack Mighty Morphin lors de son arrivée dans la boutique en août. Il comprend les tenues Ranger rouge, Ranger noir, Ranger rose, Ranger jaune et Ranger bleu.

En complément, la prochaine étape de Blitz Royale apportera un nouveau point d’intérêt, de nouveaux médaillons et de nouvelles armes mythiques à travers des mises à jour hebdomadaires, et de nouvelles informations sur Fortnite OG Chapitre 1 – Saison 5 seront disponibles demain.