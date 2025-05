Découvrez l’expérience Mortal Kombat 1 la plus complète à ce jour avec Mortal Kombat 1 : Definitive Edition

Partager Facebook

Dans cette édition, le jeu principal est accompagné de tous les contenus additionnels téléchargeables (DLC) précédemment sortis, y compris le Kombat Pack, le Kombat Pack 2, l’extension Histoire Khaos Reigns, ainsi que le retour des Animalities, les coups de grâce préférés des fans qui permettent à tous les personnages jouables de se transformer en leur animal spirituel pour anéantir les adversaires vaincus. La Definitive Edition ajoute également de nouveaux skins de personnages (tenues) pour Johnny Cage, Kitana, Scorpion et Shao Kahn inspirés du prochain film Mortal Kombat II de Warner Bros. Pictures produit par New Line Cinema, au cinéma cet automne ; le skin (tenue) de personnage du film Mortal Kombat (2021) de Sub-Zero ; et le skin (tenue) de personnage sur le thème du tournoi de Liu Kang.

Mortal Kombat 1 : Definitive Edition comprend le contenu suivant :

Jeu principal : Mortal Kombat 1

L’extension Histoire Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

Khaos Reigns Kombattants du Kombat Pack : Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Omni-Man, Peacemaker, Le Protecteur

: Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Omni-Man, Peacemaker, Le Protecteur Kombattants Kameos du Kombat Pack : Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado, Ferra

: Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado, Ferra Kombattants du Kombat Pack 2 : Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan le Barbare, Terminator T-1000

: Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan le Barbare, Terminator T-1000 Kombattant Kameo du Kombat Pack 2 : Madame Bo

: Madame Bo Shang Tsung : Kombattant

Skins (tenues) du film Mortal Kombat II : Johnny Cage, Shao Kahn, Kitana, Scorpion

: Johnny Cage, Shao Kahn, Kitana, Scorpion Skin (tenue) du Film Mortal Kombat (2021) : Sub-Zero

(2021) : Sub-Zero Skin (tenue) de personnage Liu Kang – Tournoi

Skin de personnage de Jean-Claude Van Damme (Voix, apparence, tenue) pour Johnny Cage

(Voix, apparence, tenue) pour Johnny Cage Skins (tenues) de personnages Scorpion : noces et Mileena Impératrice

Skins de personnage Ultimate Mortal Kombat 3 (tenues) : Sub-Zero et Noob Saibot

Coups de grâce : Animality

1 250 Kristaux du dragon (monnaie du jeu)

Mortal Kombat 1 : Definitive Edition est désormais disponible en édition digitale sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Les détenteurs actuels de Mortal Kombat 1 peuvent poursuivre le kombat avec l’upgrade vers Mortal Kombat 1 : Definitive Edition sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store), qui contient le Kombat Pack, Kombat Pack 2, l’extension Histoire Khaos Reigns, ainsi que tous les personnages et skins (tenues) de la Definitive Edition. Veuillez noter que le contenu de Mortal Kombat 1 : Definitive Edition peut être acheté séparément.